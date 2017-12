Ikaros neletel. Pršalo

Štart vesmírnej plachetnice Ikaros Japonci odložili. Bolo zlé počasie.

18. máj 2010 o 16:28 Tomáš Prokopčák

TOKIO, BRATISLAVA. Je pár minút pred polnocou z pondelka na utorok, asi šesť minút do plánovaného štartu japonskej rakety H-IIA. Do kozmu má vyniesť slnečnú plachetnicu Ikaros a sondu Akatsuki. Z reproduktoru však zaznie: „Pre nepriaznivé počasie sa štart odkladá.“ Pokus o štart japonskej kozmickej misie sa tak presunul na 21. mája.

Japonský vesmírny program má za sebou niekoľko nedávnych úspechov. Teraz sa ostrovná krajina rozhodla, že bude prvá, ktorá pošle do kozmu loď poháňanú slnečnými lúčmi. Dážď a oblaky s rizikom bleskov však odložili misiu smerujúcu k Venuši na neskorší termín. Riadiace stredisko sa totiž obávalo, že prípadný blesk by mohol poškodiť elektroniku na palube nosnej rakety a tá by sa stala neovládateľnou. Vedci by tak prišli o prístroje za desiatky miliónov eur.

Druhý pokus o štart by sa však mal vydariť. Odhady sľubujú lepšie počasie.