Európa s Amerikou pôjdu hľadať život. Na Marse

Americká NASA a Európska vesmírna agentúra rokujú o spoločnej misii na Mars. Chcú nájsť stopy po mimozemskom živote.

18. máj 2010 o 16:30 TASR

MONROVIA. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa opäť sústredí na pátranie po prítomnosti života na Marse. V minulosti objavili náznak prítomnosti vody v zvetraných skalách, nerastných ložiskách a polárnych planinách na tejto druhej najmenšej planéte slnečnej sústavy.

Vedci najnovšie tvrdia, že nastal opäť čas pátrať po prítomnosti života na Marse, o čo sa americká vesmírna agentúra priamo nesnažila od roku 1976, keď misia na Mars s názvom Viking nepriniesla žiadne dôkazy o živote na tejto planéte.

Teraz by vedci z NASA chceli priniesť vzorky skál a pôdy na Zem, kde by ich podrobili testom na prítomnosť vzoriek skamenelín neznámych baktérií, alebo chemických a biologických stôp, ktoré by mohli naznačiť prítomnosť života na planéte.

NASA si nemôže dovoliť uskutočniť podobnú misiu samostatne a tak začala rokovať s Európskou vesmírnou agentúrou, aby zmapovali možnosti spoločného projektu.

Odborníci na vesmír sa domnievajú, že je správny čas na uskutočnenie misie, hoci náklady na ňu by mohli dosiahnuť až desať miliárd dolárov (8,10 miliárd eur).