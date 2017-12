Amnesia: The Dark Descent - ďalšia dávka strachu

Nezávislí švédski vývojári z Frictional Games nás už presvedčili o svojich kvalitách prostredníctvom trilógie Penumbra. Teraz prichádzajú s ďalším strašidelným dobrodružstvom.

18. máj 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Že títo tvorcovia dokážu pracovať s atmosférou aj napriek slabšiemu technickému spracovaniu, už teda vieme. To, s čím dokážu narábať, je podmanivá hrateľnosť. Slabšie grafické spracovanie spoločne s niektorými nie práve najlepšie zvolenými prvkami síce stále napovedali, že ide o projekt menšieho a nie tak skúseného tímu, no to všetko sa dalo poľahky hodiť za hlavu. Penumbra totiž hráčov dokázala nepríjemne chytiť pod krkom a nepustiť. Aj vďaka originálnemu ovládaniu sa dalo napätie krájať a radi sme si pripomenuli staršie časy, kedy išlo predovšetkým o to, ako sa daný titul hrá a nie, koľko pixelov dokážeme narátať na obrazovke.



Nový projekt nazvaný Amnesia: The Dark Descent nie je od toho predošlého príliš vzdialený a už teraz nám vývojári sľubujú riadnu dávku strachu a napätia. Mrazivým prostredím sa tentoraz stane hrad, ktorý sa stane domovom - aj keď nie práve príjemným - hlavného hrdinu, Daniela. Ten sa bez akýchkoľvek spomienok na to, ako sa do stredovekého hradu situovaného do 18. storočia dostal. Znovu však nie je dôležitý dôvod, ale tým hlavným sa stáva prežitie. Dianie znovu sledujeme z vlastného pohľadu ako pri Penumbre a taktiež pôjde o odlišný zážitok, než vídavame u konkurenčných tituloch s mnohonásobne vyšším rozpočtom. Daniel je totiž živou postavou. Nie, že by ostatní herní hrdinovia mali už všetko spočítané a boli pár dní pod zemou, ale Daniel sa výrazne prejavuje počas hrania.

Survival horor Amnesia: The Dark Descent totiž predstavuje Daniela ako charakter, ktorý sa prebudil v polorozborenom a zabudnutom hrade. Keďže si nič nepamätá a pravidelne sa stretáva s nepríjemnými víziami a nadprirodzenými nepriateľmi, adekvátne tomu sa i prejavuje. A presne na tomto mieste je náš pes zakopaný. Pri prechádzaní zatuchnutých chodieb totiž v prípade, že narazí na nepriateľa, začne hlasnejšie dýchať, obraz sa rozmaže, dôjde aj na zdesené výkriky. To, čo teda vykonávate v prípade strachu vy pred obrazovkou, prežíva aj náš hrdina. Ako to vplýva na konečnú atmosféru, si môže pozrieť na videu, avšak vedzte, že temné zákutia a ich prehľadávanie je vďaka tomuto omnoho živšie.

Základným pilierom zápletky je odhaľovanie vlastných slabostí, nepríjemných zákutí ľudskej mysle a nočných môr, ktoré sa pre Daniela až nepríjemne živo zhmotňujú a musí s nimi - ak chce tento nepríjemný sen prežiť - poradiť. Takmer po celý čas bude Daniel pod nepríjemným psychickým tlakom, ktorý na neho doľahne i pri obyčajnom šramote. Nehovoriac o prejavujúcich sa nepriateľoch. Ak už na niektoré stvorenie natrafíte, bolo by rozhodne pochabé postaviť sa mu tvárou v tvár. Teda pokým radi nevyhľadávate obrazovku s nápisom game over. Daniel nie je žiadny superhrdina, ktorý kosí nepriateľov ako na bežiacom páse a jeho jedinou možnosťou je teda skrývanie. Môžete sa ukryť do skrine alebo do tmavého kúta, kde vás nočná mora nenájde. Netreba dodávať, že v prípade pohľadu na ňu nebude Danielov prejav flegmatický.

Ovládanie bude klasicky "penumbrovské", za čo si vývojári zaslúžia pochvalu. V iných tituloch totiž väčšinu akcií vykonávame špeciálnym tlačidlom: objaví sa ikona otvárania dverí, tak že nasleduje aktivovanie zázračného tlačidla a dvere sú otvorené. Podobne zbierame predmety, či už zbrane, munície alebo iné dôležité objekty, aktivujeme tlačidlá, spúšťame mechanizmy, otvárame skrinky... jednoducho všetko. V Penumbre - a taktiež v Amnesia: The Dark Project - naplno funguje fyzikálny engine, čiže všetky pohyby, ktoré by ste v skutočnosti museli pre danú činnosť vykonať rukou, musíte spraviť myšou. Ak chcete otvoriť dvere, musíte ich kurzorom prejsť na kľučku, zatlačiť ju (pohybom myši) a následne i otvoriť či zatvoriť dvere (pohybom myši). Všetko je adekvátne plynulé a v strese, teda ak vás niečo prenasleduje, sa tieto primitívne činnosti stanú neskutočne zložité. Taktiež je na správnom pohybe založený princíp mnohých hádaniek. Amnesia: The Dark Project už z popisu nebude klasickou akčnou hrou a pre postup hrou budeme musieť prenášať predmety na správne miesta a riešiť logické rébusy založené na priestorovej orientácii.

Amnesia: The Dark Project spĺňa základné predpoklady pre to, aby sa stala obľúbenou zábavou náročnejších hráčov. Ďalej sa jednoducho neprestrieľate a každú situáciu budete prežívať. Pochabé správanie sa vo vypätých situáciách bude hra tvrdo trestať. O to viac si však momenty napätia užijeme. Vydanie je priebežne stanovené na tohtoročný august a veríme, že sa s nim nebude hýbať. V horúcom mesiaci by sme si tak užili príjemne mrazenie. Alebo vy sa nebojíte nočných môr?

Chcete vidieť ako sa robí úroveň v Amnesia: The Dark Descent? Pozrite si vytvorenie jednej miestnosti i so skriptovaním a následne dve minúty hrania.