Raketoplán Atlantis odštartoval na svoj posledný vesmírny let

14. máj 2010 o 23:55 TASR

MYS CANAVERAL. Americký raketoplán Atlantis dnes presne o 20.20 h SELČ odštartoval z vesmírneho centra na floridskom Myse Canaveral na svoj posledný vesmírny let.

Na palube raketoplánu sú šiesti astronauti a na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) vezie ruský výskumný modul, náhradné diely a zásoby. Atlantis by mal k ISS doraziť v nedeľu. Počas 12-dňovej misie sú plánované tri výstupy do vesmíru.

Viac ako 40.000 ľudí odprevádzalo Atlantis pri jeho poslednom, 32. štarte. Podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) išlo o najväčšie množstvo ľudí za celé roky.

Po tomto lete už budú len dva štarty raketoplánov. Let Discovery je naplánovaný na september a Endeavour by mal odštartovať v novembri. Raketoplány pôjdu "do dôchodku" a NASA plánuje ambicióznejší prieskum.