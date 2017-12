Sobotná noc pozýva do múzea a galérie

BRATISLAVA. Nemáte na sobotu žiaden program? A čo takto navštíviť múzeum alebo galériu. Celoslovenská akcia Noc múzeí a galérií, ktorá sa odohrá 15. mája, pozýva na výlet za poznaním. My sme pre vás z programu vybrali tie najzaujímavejšie akcie po celom Slovensku.

Vybrali sme z programu Noci múzeí a galérií



Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania vás vezme na nočnú prehliadku zbraní z druhej svetovej vojny. Porozpráva vám príbehy ľudí, ktorí vojnu zažili a pustí vám k tomu autentické filmové a zvukové ukážky bojov.

Stredoslovenské múzeum vezme svojich návštevníkov na výlet do 15. storočia. Stretnúť môžete Mateja Korvína a Beatrix Aragónsku, napísať list historickými písacími potrebami či vyrobiť si srdiečko z modelárskej hliny.

Slovenské banské múzeum zase sľubuje streľbu z luku alebo kuše, pohľad ďalekohľadmi na nočnú oblohu a návštevníkov vezme do baníckej pokladnice.



Bojnice

Ak sa vyberiete na bojnický zámok, reštaurátori vám ukážu ako vyzerá také reštaurovanie starých objektov, no múzeum sľubuje, že vyskúšať vám dovolí aj dobové kostýmy.



Častá

Múzeum Červený kameň sa rozhodlo, že ľudí pustí do pivníc a priľahlých bášt hradu. Porozprávať o svojej práci by však mali aj kurátori, reštaurátori či kustódi múzea.



Dunajská Streda

Chcete vedieť, ako sa vyrábajú strieborné šperky. To sľubuje Žitnoostrovné múzeum.



Fiľakovo

Hradné múzeum nebude oslavovať len osemdesiat rokov maďarského vysielania Slovenského rozhlasu. Pripravilo aj vernisáž výstavy o avarskom kaganáte, ukáže nálezy z avarsko-slovanského obdobia a večer návštevníkov pozve na rockovú operu o svätom Štefanovi.



Hanušovce nad Topľou

Bojíte sa radi? A myslíte si, že mýty krivdia netopierom. Pozrite sa do Vlastivedného múzea v Hanušovciach. Múzeum pozýva nielen na koncert a poéziu, ale návštevníci uvidia odchyt netopierov, rozprávanie o strašidlách či čítanie z kroniky o roľníckom povstaní.



Košariská

Múzeum Milana Rastislava Štefánika vás vezme na výlet za touto veľkou osobnosťou československých aj slovenských dejín. V múzeu vám porozprávajú príbehy zo Štefánikovho života a deťom pomôžu vyrobiť pohľadnicu z niektorej z krajín, ktoré Štefánik navštívil.



Košice

Bohatý program pripravilo pre návštevníkov aj Slovenské technické múzeum. Experimentovať sa bude s magnetizmom a dusíkom, ukážu sa aj umelé blesky a objavovať sa bude banské podzemie. Návštevníkom tiež ukážu, ako fungovali parné stroje a vodné turbíny.

Východslovenské múzeum zase bude hľadať čarovný kameň, pozrie sa na mágiu prírody, no maľovať sa bude aj na tvár a čítať sa bude aj v piesku.



Kremnica

Múzeum mincí a medailí oslavuje 120 rokov od svojho vzniku. Múzeum sa tak vráti do obdobia prelomu 19. a 20. storočia a na cestu dejinami vezme aj svojich návštevníkov. Ukáže, ako v múzeách vznikajú zbierky predmetov, zahrá bábkové divadlo aj dychová hudba.



Levice

Tekovské múzeum pripravilo okrem stálych expozíciu aj uličku remesiel či učenie lukostreľby. Vystupovať by však mali aj rôzne folklórne súbory a tanečné skupiny.



Levoča

Postavy z legiend a ich príbehy. To sľubuje Spišské múzeum na Spišskom hrade. Návštevníci sa dozvedia čosi zo života známych postáv a keď ich príbehy začnú unavovať, môžu sa pozrieť na ukážky historického šermu či ochutnať jedlá z hradnej kuchyne.



Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva ukáže svojim návštevníkom model malého mamuta a porozpráva o živote týchto veľkých cicavcov. Pre aktívnejších nachystali aj prekážkovú dráhu , kde budú musieť najlepší plazivkári predviesť svoje jaskyniarske schopnosti. Ak vás zaujíma skôr zrod umenia, v múzeu vám ukážu, ako pravekí lovci a zberači maľovali na steny jaskýň. A túto techniku si budete môcť vyskúšať.



Malacky

Múzeum Michala Tillnera ponúka ľuďom okrem ukážok ľudových remesiel aj výpravu do krypty pod františkánskym kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie.



Martin

Hráte sa radi. A hrávate sa spolu s deťmi? Slovenské národné múzeum totiž obsadili zbojníci. Pre rodiny s deťmi je pripravený špeciálny materiál, vypracovaním ktorého deti múzeum oslobodia.



Nitra

Chcete sa naučiť, ako opravovať či konzervovať staré diela? A čo takto vypchaté zvieratá? Ponitrianske múzeum sľubuje, že čosi z týchto techník si budú môcť vyskúšať aj návštevníci.

Slovenské poľnohospodárske múzeum zase sľubuje prehliadku len pri svetle petrolejovej lampy a Synagóga porozpráva o osudoch slovenských židov, ktorých zločinecká republika poslala na smrť.



Nová Bystrica

Chcete sa previezť historickým vláčikom na lesnej železnici? Zúčastníte sa potom programu, ktorý pripravilo Kysucké múzeum v Čadci. Vláčik z Novej Bystrice do Vychylovky bude premávať niekoľkokrát za deň a poslednýkrát vyrazí o deviatej večer.



Nové Zámky

Ako sa hrávali ľudia v minulosti? To sa dozviete v Múzeu Jána Thaina. Návštevníkom ukáže antické spoločenské hry, deti si budú môcť odliať stopy a zahrať sa na detektívov či nechať si vyrobiť africkú masku alebo vyskúšať prácu archeológa.



Pezinok

Malokarpatské múzeum sa chce svojich návštevníkov zbaviť. Do svojich pivničných priestorov postaví niekoľko labyrintov. Pred vstupom do budovy múzea si návštevníci prejdú labyrintom z katedrály v Chartres, dvor múzea sa premení na francúzsky záhradný labyrint a v pivnici zablúdia až k Minotaurovi alebo do Labyrintu světa a ráje srdce Jana Amosa Komenského



Poprad

Podtatranské múzeum vezme na výlet za históriu kníh: predstaví počiatky knihy od najstarších čias po súčasné moderné trendy jej vývoja.



Prešov

Múzeum rusínskej kultúry sľubuje prehliadky nielen so strašidlami. Deti môžu maľovať na chodníky a najlepšie dielka vyhrajú ceny. Šarišská galéria zase poradí, ak osa starať o výtvarné diela.



Rimavská sobota

Gemersko-malohontské múzeum pozýva na ukážku používania starých loveckých zbraní, rozprávať sa bude o netopieroch, maľovať sa bude na tvár a deti si môžu vypočuť príbehy o múmiách.

V Mestskej galéria sa zase môžete naučiť maľovať voskom.



Rožňava

Chcete vedieť, ako žili baníci? A ako ostatní ľudia v minulosti? Pozrite sa do Baníckeho múzea. Ukáže vám hrnčiarstvo či košikárstvo, hľadať sa však bude aj meno pre najstaršiu banskú lokomotívu na nádvorí múzea.



Senec

Mestské múzeum si pripomenie november v roku 1989. Stretnúť a porozprávať sa tak budete môcť s Jánom Budajom, Františkom Mikloškom či Agnesom Snopkom.



Spišská Nová Ves

Múzeum Spiša vezme návštevníkov na rôzne podujatia, hovoriť sa bude o intímnom živote hmyzu či čarovnej moci rastliniek. Návštevníci tiež dostanú na pamiatku spomienkové pohľadnice.



Stará Ľubovňa

Sokoliari, šerm a prehliadka v sprievode krásnych dám. To sľubuje Ľubovnianske múzeum na hrade a svojich skanzenoch.



Trenčín

Trenčianske múzeum vám poradí, ako zbierať mince či vám prezradí, či náhodou nepochádzate zo šľachtického rodu. Deti si budú môcť zasúťažiť aj v lukostreľbe.



Trnava

Galéria Jána Koniarka premietne deťom najlepšie krátke animované filmy z festivalu Anifest a porozpráva o humore v takýchto filmoch.



Zvolen

Máte radi psov? A čo poľovanie? Ukážky z poľovníckej kynológie predvedie Lesnícke a drevárske múzeum. Deti si vypočujú strašidelnú rozprávku a rozprávať sa bude aj o vzťahu prírody a kultúry.

Na Zvolenskom zámku sa bude rozprávať o archeologických zaujímavostiach i o príbehoch z obrazov.



Žilina

Považská galéria umenia otvorí svoje expozície. Považské múzeum vás pustí do dielní reštaurátorov keramiky a ukáže šermiarske duely či hry s ohňom.

Kompletný program nájdete po KLIKNUTÍ.