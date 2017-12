Google ovláda päť nových jazykov

Služba Google Translate si poradí s prekladom textov v piatich nových jazykoch. Celkovo tak zvládne pracovať s textami napísaných v ktorejkoľvek z 51 rečí. To je o 17 viac, ako ponúka v rámci svojho vyhľadávača Microsoft.

14. máj 2010 o 8:20 Milan Gigel, (mg)

A vraj sa máme tešiť na ďalšie. Podľa jedného zo zástupcov spoločnosti má firma v zálohe databázy so slovami pre ďalších 296 jazykov, ktoré potrebujú ešte čas na to, aby boli spracované do takej formy, aby boli použiteľné pri prekladoch.

Do súčasného portfólia pribudol arménsky, azerbajdžanský, gruzínsky, baskický a udrský jazyk. Ak počas vyhľadávania narazíte na zaujímavú stránku v niektorej z týchto rečí, Google sa postará o to, aby bol text lepšie či horšie preložený do vášho rodného jazyka.