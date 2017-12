Novinky v obchodoch: Kone v detskej fľaške, pizza zo sporáka

Chrumkavá pizza zo sporáka, morské koníky a fotoaparát, ktorý sa nevie rozhodnúť, či má byť kompaktom alebo zrkadlovkou. Čo nového nám ponúkajú obchodníci za naše peniaze?

14. máj 2010 o 8:05 Milan Gigel

Pizza ako z Neapola

Zanussi uvádza na trh novú kolekciu sporákov, ktorých rúra je vybavená špeciálnym režimom na pečenie pizze. Namiesto toho, aby musela gazdinka experimentovať s nastavením teplôt, gombík stačí natočiť do pozície pizza a vyčkať na dôkladné nahriatie rúry. Toto nastavenie kombinuje vysokú teplotu ohrevu s obojstranným sálaním tepla, ktoré zaistí aby bolo cesto chrumkavé, avšak zároveň šťavnaté. Pizza režim je dostupný v kombinovaných, elektrických a plynových sporákoch. Ceny začínajú na hranici 299 eur.

Kompakt alebo zrkadlovka?

Sony spúšťa predaj dvoch fotonoviniek s označením NEX-3 a NEX-5. Čím sú zaujímavé? Kým telo je tenučké ako pri kompaktoch do kabelky, masívny výmenný objektív je uchytený na bajonete, ktorý prostredníctvom redukcie podporuje aj zrkadlovkové objektívy určené pre Alfy. Vybavené sú APS HD CMOS snímačom s rozlíšením 14,2 megapixelu, majú veľký, troj-palcový displej a osloviť majú tých, čo chcú fotografovať kvalitné snímky bez toho, aby museli so sebou nosiť objemnejšiu a podstatne ťažšiu zrkadlovku. A ak máte radi panorámy, určite využijete režim automatického snímania s výstupom do 23 megapixelovej fotografie.

Notebookové dizajnovky od HP

Inovatívny dizajn, leptané vzory na kovových povrchoch, dotykové textúry, nové materiály majú osloviť tých, čo sa rozhliadajú po novom notebooku. HP prichádza na trh s novými modelmi Pavilion dv3, dv6 a dv7, ktoré sa snažia podtrhnúť individualitu používateľov. Sú vybavené čítačkou odtlačkov s obslužným softvérom HP SimplePass ktorý zastrešuje vkladanie hesiel a majú kvalitné ozvučenie, ktorému nechýbajú basy. Ceny štartujú na hranici 709 eur a výrobca sľubuje, že budú rýchlejšie, ako ich predchodcovia.

Nový Ixus od Canonu

Má označenie Ixus 300HS a patrí do série luxusných modelov tohto výrobcu. Za skratkou HS sa skrýva kombinácia 10-megapixelového CMOS snímača a rýchleho procesora Digic 4. Má širokouhlý objektív so svetelnosťou f/2 a 28 mm ohniskom, 3.8-násobné priblíženie a vynovenú optickú stabilizáciu. Komfort zaisťuje nielen prehľadný firmvér, ale aj veľký displej s 3-palcovou uhlopriečkou. Tí čo sa preň rozhodnú tak však urobia skôr pre jeho vyhotovenie, ktoré sa snaží zabaliť moderné technológie do slušivého šatu.

Vyliahnite svoje kone

Ak máte stále na svojom stole pri počítači nejaké hračky, možno vás osloví netradičná novinka z internetového obchodu dealextreme. Do inkubátora v tvare detskej fľašky nalejete vodu, vsypete vajíčka morských koníkov a ak sa vyliahnu, stačí ich už iba zabaviť rozvíreným pieskom a kŕmiť pribalenou sušenou stravou. Už iba nájsť nového mazlíčka, ktorý s nimi zatočí, ak vás zunujú.