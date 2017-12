Crysis 2 - kríza v ľudoprázdnom New Yorku

13. máj 2010 o 17:15 Ján Kordoš

Na máloktorú výhradne PC hru sa za posledné roky čakalo s tak veľkým napätím, ako na príchod Crysis, akčnej strieľačky z vlastného pohľadu, ktorá toho nasľubovala ako politické strany pred voľbami. Niečo hra skutočne priniesla, niekedy ostalo len pri nenaplnených ambíciách. Aj napriek tomu, že Crysis nedisponovalo potrebným vtiahnutím do kože hrdinu, išlo o kvalitnú hru. Navyše technologicky doposiaľ (zrejme) neprekonaný projekt. S datadiskom Warhead sa mnohé napravilo, avšak to je predsa len už nejaký ten mesiac, kedy privodila mimozemská expanzia na ľudstvo smrteľnú krízu.

Na výbuchy a deštrukciu bohatý záver prvého dielu na leteckej lodi napovedal, že mimozemskej invázii nie je koniec, práveže sa všetko iba len začína. Návštevníci z vesmíru sa vlastne ani poriadne nepredstavili a tropický ostrov pre nich neznamená žiadnu neprekonateľnú prekážku. Mieria k ľudom, smerom k civilizácii a rozhodne to nie je priateľská návšteva. Chlebom a soľou emzákov nik nevíta. Tí sa snažia z bližšie nevysvetlených príčin vyhladiť celú našu rasu. Nie, že by nám pomohlo, keby prezradili, prečo musí byť ľudstvo zničené. Padli veľké metropoly, evakuované obyvateľstvo prežíva v odľahlejších miestach. Náš hlavný hrdina – o ktorom zatiaľ momentálne veľa nevieme, takže netušíme, či budeme ovládať hlavnú postavu jednotky, Nomáda - sa pozerá na skazu smutným pohľadom. Dôležité však je, že nemecký Crytek pracuje na svojej prvej hre, ktorá sa nebude odohrávať v džungli.



Respektíve bude, avšak nie v tej zelenej, ale betónovej. Dejiskom sa stáva New York, no rozhodne nie v podobe, akej ho poznáme. Rozbité budovy, zdevastované ulice, na prvý pohľad nikde ani živej duše. Lenže nie všetci obyvatelia kedysi rušného veľkomesta stihli uniknúť, ostali uväznení medzi troskami a doslova prežívajú svoje posledné chvíle. Občas teda na civilistu natrafíte a zrejme pôjde o persóny, ktorým budeme pomáhať, to všetko je však zatiaľ zahalené rúškom tajomstva, podobne ako podrobnosti príbehu a otázky, prečo na nás útočili špeciálne jednotky ozbrojenej hliadky! Ľudské hliadky, bojovníci, s ktorými by sme mali stáť bok po boku. Zrejme chcú vývojári zachovať koncept troch znepriatelených strán. Minule to bola kórejská armáda proti americkej a neskôr sa pridali mimozemšťania. Nechajme sa prekvapiť, určite môžeme čakať viac zamotaný dej s rôznymi zvratmi, zradou a pomstou.

Zmena prostredia prinesie aj odlišnú hrateľnosť. V džungli sme sa skrývali v hustom poraste, často používali funkciu neviditeľnosti, čo v meste nemusí fungovať vždy. Aj preto sa mierne pozmenili jednotlivé vlastnosti špeciálneho obleku nazvaného nanosuit. Tentoraz po vzore superhrdinov budeme skákať nielen do obrovských výšok, ale zdolávať i vzdialenosti medzi budovami, takže ich efektne preskočíme. Vylepšená verzia ponúkne o čosi lepšie pancierovanie pri bežnom móde, po prepnutí na útočný sa postave výrazne zvýšia atribúty sily a rýchlosti (ktoré tak budú spojené do jedného) a pri aktivovaní sa pohráme s väčšími objektmi a zároveň hrdina napríklad ďalej doskočí. Úplne opačne bude pôsobiť infiltračný mód, pri ktorom sa bude postava čo najtichšie zakrádať s možnosťou aktivácie neviditeľnosti, kedy vás nik nespozoruje (pokým vás samozrejme už nevidel predtým). Informačnou hodnotou disponuje taktický mód, pomocou ktorého si bezproblémovo zisťujete základné informácie o nepriateľoch. Nielen o ich polohe, ale aj výbave zbraní či ich bude možné dokonca odpočúvať! Spôsob hrania, ktorým sa rozhodne preraziť nepriateľskú líniu, stojí len a len na vašom rozhodnutí. Skvelý oblek, na svadbu či do práce si ho však neobliekajte.

Uvidíme ako to všetko prejaví hlavne v kombinácii so sľubovaným otvoreným prostredím a možnosťou slobody. Aj napriek tomu, že prvý diel bol propagovaný ako otvorený svet, rozhodne ním nedisponoval a išlo len o „trochu širší“ (s riadne veľkými úvodzovkami) tunelom. Lenže pomerne monotónne prostredie tropického pralesu by bolo i zbytočné úplne otvoriť. K čomu by to bolo, keď naše kroky v lineárnom príbehu museli smerovať na jedno jediné miesto? Obrovská metropola však ponúka o čosi viac možností a nielen v zmysle, že nebezpečenstvo môže číhať všade – nielen v osiach X a Y, ale sa bude nutné pozerať a následne i putovať vo vhodných výškach priamo v budovách alebo dokonca po nich. Tento prvok znie pomerne elementárne, avšak pri potrebnej dávke slobody, kedy by jednotlivé budovy a mrakodrapy predstavovali aj čosi iné, než kvádre potiahnuté textúrou, by sme sa mohli do sýtosti smiať na akčných hrách typu Prototype či inFamous.

Mnohí hráči – teda hlavne tí konzervatívni, verní výhradne PC platforme – sa obávajú toho, že vývojársky tím poľaví po vizuálnej stránke projektu. Prvý diel zrejme doteraz po stránke kvality grafického spracovania prekonaný nebol – možno tak s výhradou niekoľkých titulov podporujúcich DirectX 11, ktoré sa mu priblížili. Strach mať nemusí nik, pretože sa PC-čkársky vlk nažerie a konzolové kozy zostanú celé. Alebo inak: primárne je Crysis 2 vyvíjaný znovu pre PC, aj keď vývojári po nelichotivých predajoch nahlas odsudzovali túto platformu pre veľkú mieru pirátstva. Napriek tomu, že nelegálnymi verziami sa to hemží napríklad i na Xboxe 360, predaje hier preň výrazne prevyšujú tie pre PC. Niečo na tom bude. Konzolové verzie budú mať spoločné jadro s PC verziou – tá bude vo svojej podstate totožná, engine je upravený a optimalizovaný. Lenže ak disponujete novým počítačom, za ktorý by ste si kúpili 5 až 10 konzol, dostanete možnosť porobiť si v nastaveniach úpravy a môžete sa kochať. Dôležité bude zachovať plynulosť, pevný (a vysoká) framerate, inak budú konzolové verzie ťahať ku dnu tu pre PC. Stať by sa tak nemalo.

Výraznou zmenou prejde zvuková stránka hry, na ktorej si v Cryteku dávajú zvlášť záležať. Chcú totiž vytvoriť dojem toho, že hráč má na sebe špeciálny oblek, takže so zmenou módu počujete automaticky totožné zvuky inak. Streľba pri obrannom móde znie akoby duto, projektily sa od vás náležite odrážajú, zatiaľ čo pri výbere infiltračných funkcií počujete všetko ostrejšie. Taktiež sa dynamicky začne meniť ozvučenie samotného hrdinu, jeho kroky, zvuky pri dopade z veľkej výšky či dych. Po pripomenutí, že pôjde znovu o akčnú hru z vlastného pohľadu, by išlo o úžasný zážitok.

Ono sa toho vlastne o Crysis 2 mnoho nevie – všetko je zahalené neprhliadnou hmlou, no zatiaľ nám stačí i to, že vieme jediné: máme sa na čo tešiť, nepôjde o ďalšie zo zástupu pokračovaní, ktoré len ťažia z úspechu prvého dielu. Zatiaľ je dátum vydania stanovený na tohtoročný november, čiže nás čakajú približne dve stovky dní, počas ktorých sa istotne objaví more nových informácií. Haló okolo jednotky bolo riadne, hype istotne spravil svoje a predaje nezodpovedali očakávaniam. Dvojka môže napraviť reputáciu a prekonať nesmierne kvalitného predchodcu a stať sa hrou kultovou.