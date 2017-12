Chcete stráviť noc v múzeu? Prídite do Bratislavy

BRATISLAVA. Zvláštne akcie, kostýmy, stredoveké jedlo, parný rušeň, prehliadky archívov či inak neprístupných miestností. A najmä múzeá a galérie otvorené večer a v noci. Taký bude aj šiesty ročník celoslovenskej akcie zameranej na propagáciu týchto inštitúcií Noc múzeí a galérií. Odštartuje v sobotu 15. mája.

Silný program je pre návštevníkov tradične pripravený aj v Bratislave. Rozhodli sme sa preto z ponuky vybrať niektoré miesta a program, ktorý považujeme za najzaujímavejší.

Naj z bratislavského programu Noci múzeí a galérií



V Detskom múzeu SNM na Vajanského nábreží budú celý deň prebiehať tvorivé dielne nielen pre deti. Môžu si však vyrobiť nielen rituálne masky, ale navštíviť aj detskú cukráreň.



V Galérii mesta Bratislavy sa odborníci pozrú návštevníkom na prinesené obrazy a sochy a povedia im, koľko by za ne mohli získať v prípadnej aukcii. Deti sa môžu zahrať na princov a princezné a ak ich to prestane baviť, s rodičmi môžu navštíviť výstavy.



Železnice Slovenskej republiky a Klub priateľov histórie pripravili pre Bratislavčanov i turistov jazdu parným vlakom. Ak budete mať šťastie, môžete sa odviezť aj priamo na stanovišti rušňovodiča.



Pre starších návštevníkov pripravilo Múzeum mesta Bratislavy v Aponnyiho paláci ochutnávky vín. A ak vám nejaké náhodou zachutia, môžete si ich rovno kúpiť.



Zaujímavý program pre návštevníkov prichystala aj Slovenská národná galéria. Okrem výstav a expozícii ponúkne aj divadlo, hudobné koncerty či tvorivé dielne.



Slovenské národné múzeum umožní stretnúť sa s jeho generálnym riaditeľom. Jeho Archeologické múzeum na Žižkovej ulici predvedie, ako sa vyrábajú repliky pravekej keramiky či reštaurujú nálezy. Pre ľudí, ktorí v jedle radi skúšajú neznáme veci, bude od jedenástej do piatej pripravená ochutnávka stredovekej kuchyne.



Historické múzeum sa zase chváli, že pripravilo unikátnu výstavu. Prvýkrát počas prebiehajúcej rekonštrukcie otvorí Klenotnicu Bratislavského hradu. Ak vám bude rôznych pokladov málo, pozrite si aj výstavu Ars liturgica, teda drahých predmetov, ktoré sa používajú pri náboženských obradoch.



Prírodovedné múzeum zase návštevníkov láka na astronomické pozorovanie Slnka, ukáže návštevníkom meteorit, ktorý vo februári dopadol na východnom Slovensku či predvedie, ako si vyrobiť vlastnú kópiu skameneliny.

Podrobný program bratislavskej Noci múzeí a galérií nájdete po KLIKNUTÍ.