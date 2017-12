Čierna diera uteká preč z galaxie

Holandská študentka objavila čiernu dieru, ktorá uniká zo svojej galaxie.

13. máj 2010 o 15:58 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Pôvodne to mala byť záverečná ročníková práca a nik nečakal zázraky. Študentka Utrechtskej univerzity Marianne Heidová skúmala katalóg vesmírnych zdrojov röntgenového observatória Chandra a porovnávala ich s polohami známych telies.

Zrazu si všimla zvláštny objekt - naznačoval superhmotnú čiernu dieru. Nenachádzala sa však v strede galaxie. Naopak, ležala na jej periférii a od stredu sa vzďaľovala. To zaujalo holandských vedcov z vesmírneho inštitútu SRON a rozhodli sa objav študentky zverejniť.

Čierne diery v stredoch galaxií sú hmotné asi ako miliarda našich Sĺnk. Svojou gravitáciou ovplyvňujú veľké okolie a hmota, ktorá do nich padá, vyvoláva záblesky röntgenového žiarenia. Inak by sme ich nemohli vidieť, svetlo totiž z týchto objektov neunikne.

Nik však dosiaľ nepozoroval, aby sa podobné teleso vybralo na cestu naprieč obrovským hviezdnym systémom. Podľa štúdie v magazíne Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sa to však deje vo vzdialenosti jeden a pol miliardy svetelných rokov. Aj keď vedci sú opatrní a pripúšťajú aj možnosť, že za žiarením je obrovská supernova či nejaký iný neznámy dej.

Počítačové simulácie však naznačujú, že ak naozaj ide o čiernu dieru, za jej správaním môže byť jej vznik. Zrejme ju stvorila zrážka dvoch menších čiernych dier, a to výsledný objekt vymrštilo preč z galaxie.

„Ak sa to potvrdí, je to úžasne zaujímavý objav,“ komentoval nález pre Daily Telegraph Robert Massey z britskej Kráľovskej astronomickej spoločnosti. „Len si predstavte tú udalosť, ktorá odhodila hmotu veľkú ako tisícky našich Sĺnk preč z galaxie.“