Steam expanduje na platformu Mac + sťahujte zadarmo skvelú hru Portal!

13. máj 2010 o 12:20 Ján Kordoš

Vyberáme len štvrtú Civilizáciu v kompletnom balíku s datadiskami, staré adventúrky od LucasArts ako napríklad The Dig, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Loom, návykový Football Manager 2010, umelecké Machinarium, diablovské Torchlight či hrateľné World of Goo.

Jednoducho je toho dosť a čo je najlepšie, ak sa poponáhľate, môžete si pre Mac (a samozrejme aj PC) stiahnuť zadarmo logickú hru Portal, ktorá patrí medzi najlepšie herné projekty roku 2007! Ešte raz, aby to bolo zrejmé: Portal. Zadarmo. Na Steame. Deadline je stanovený do 24. mája. Ak vám teda Portal netróni na poličke ako súčasť The Orange Box, určite si túto skvelú vec stiahnite a uvidíte, o čo ste prišli.

Kompletný zoznam Mac hier, ktoré nájdete na Steamu, si môžete pozrieť napríklad tu.

Zdroj: Steam, VG247