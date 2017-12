Čo obsahuje zberateľská edícia Fallout: New Vegas?

13. máj 2010 o 11:10 Ján Kordoš

Súčasťou Fallout: New Vegas Collector’s Edition bude okrem hry samotnej aj sedem žetónov Lucky 7 na poker, balíček kariet, grafická novela All Roads v pevnom obale odohrávajúca sa ešte pred samotnou hrou, ktorej vydanie podporilo známe komixové vydavateľstvo Dark Horse, a ďalej špeciálne making-of DVD. Na disku s hrou nebudú chýbať špeciálne videá, artworky a ďalšie bonusy, ku ktorým sa inak nedostanete. Fallout: New Vegas vychádza v špeciálnej edícii pre PC, Xbox 360 aj Playstation 3, no cena zatiaľ nebola stanovená.

Zdroj: Kotaku