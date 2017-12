Obedná pauza: robot, nevzdávaj to

Názov hry Give Up, Robot sa vás snaží presvedčiť, aby ste to so svojim robotom vzdali, ale nemalo by sa mu to podariť. Táto simplicitná hopsačka totiž dokáže príjemne odreagovať.

13. máj 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Názov hry Give Up, Robot sa vás snaží presvedčiť, aby ste to so svojim robotom vzdali, ale nemalo by sa mu to podariť. Táto simplicitná hopsačka totiž dokáže veľmi príjemne odreagovať. S robotom musíte "jednoducho" prekonať každú obrazovku. Nápomocný by vám pri tom mal byť najmä vystreľujúci hák. Ovládanie:

Klávesnica: šípky na pohyb (skákať sa dá aj X alebo S), Z alebo A na vystreľujúci hák.



