Ako dosiahnuť pohodlie za notebookom?

Nech sa výrobcovia notebookov akokoľvek snažia, pri práci na notebooku o pohodlí nemôže byť reč. Klávesniciam chýba sklon, opierky zápästí sú nepohodlné a displej je podstatne nižšie, ako by nám bolo pohodlné. Situáciu sa snažia napraviť výrobcovia príslu

13. máj 2010 o 12:55 Milan Gigel

šenstva. Aké sú vlastne podstavce pod notebooky?

Kým niektorí výrobcovia sa snažia ponúknuť skutočný komfort, iní iba kopírujú tuctové, nepodarené produkty svojich konkurentov. Keď sme sondovali u predajcov čo majú v ponuke, zistili sme, že výber je neľahký. Kým obrázky na škatuliach a weboch výrobcov sľubujú nevídané pohodlie, situácia je iná.

Prehýbajúce sa plasty, podstavce šmýkajúce sa po stole a notebooky, ktoré nesedia na mieste ako by mali. Také sú naše prvé skúsenosti, ktoré sme nazbierali pri teste najdostupnejších modelov z pultov predajní. Kým sa začnete obzerať po tom, či má podstavec zabudované chladenie, USB rozbočovač, čítačku pamäťových kariet či dokonca pevný disk, sadnite si za stôl a skúšajte.

Sweex DS021

Sweex DS021 Výbava: mäkčená opierka, 4xUSB hub, 2x ventilátor, 8 polôh

Hodnotenie: 1/5 *

Dostupnosť: Alza.sk, 24,32 €

Hlučný, nestabilný a nedostatočne pevný. Tieto slová by vás mali odradiť od kúpy stojana, ktorý síce na pohľad vyzerá dobre, sklamanie však prichádza po jeho vybalení zo škatule. Nastaviteľné rameno, ktoré drží zadnú časť notebooku vo vyvýšenej polohe sa prehýba a pri písaní sa notebook po nej šmýka zo strany na stranu. Zápästia pri písaní vždy minú až príliš úzku mäkčenú opierku a pri každom položení a zdvihnutí rúk kĺže notebook nahor a nadol. Ak k tomu pripočítame hlučnú dvojicu ventilátorov, štvorportový USB rozbočovač situáciu nezachárni. Najväčšie problémy robí tomuto modelu čelná zošikmená či zaoblená hrana notebooku a dvojica jeho zadných nožičiek, ktoré prekážajú dvíhaciemu ramenu. Ventilátory sa nám podarilo utíšiť ich otočením naruby, to však otočí aj smer toku vzduchu.

Belkin F5L001

Belkin F5L001 Výbava: 1x ventilátor, 2 polohy

Hodnotenie: 3/5 ***

Dostupnosť: Alza.sk, 19,49 €

Tento model je určený hlavne pre menšie netbooky a jeho úlohou je zlepšiť ich chladenie pri práci na kolenách, alebo na stole. Výhodné je, ak je pri práci stolička vo vysokej polohe, aby sa ruky dokázali vysporiadať s výškovým rozdielom, ktorý vznikol medzi pracovnou doskou stola a klávesnicou. Tvarové prehnutie a vysokootáčkový ventilátor pri rozumnej úrovni ruchu dokážu uchladiť aj prehriaty stroj, chýbala nám však možnosť jeho regulácie. Problémom však môže byť aj príliš krátky USB káblik, ktorý počíta s portami na zadnej stene notebooku, kde je dnes umiestnený zvyčajne akumulátor. Gumové plochy zamedzujú kĺzaniu a továrenské vyhotovenie hodnotíme ako veľmi dobré. S 15 palcovým notebookom štandardnej váhovej kategórie však nepochodíte. Podstavec sa pri písaní zaklápa a notebook robí saltá smerom vzad.

Canyon CNP-NS1

Canyon CNP-NS1 Výbava: 1x ventilátor, otáčanie základne, 5 polôh

Hodnotenie: 4/5 ****

Dostupnosť: Alza.sk, 13,63 €

Podstavec od Canyonu je vzorovým príkladom toho, ako zaistiť stabilné podloženie notebooku tak, aby sa pri písaní nekĺzal. Dvojica čelných dorazov stabilne zachytí aj notebook s oblou hranou a zadná podpera tesne lícuje rub notebooku bez ohľadu na to, kde sú umiestnené jeho nožičky. Vysoký sklon klávesnice zvyšuje komfort pri písaní a displej blížiaci sa k výške očí sú na nezaplatenie. Otočný mechanizmus, ktorý umožňuje rotovať podstavcom okolo jeho osi by si však zaslúžil pevnejšie vyhotovenie. Pri písaní sa pohupuje zo strany na stranu, čo nie je veľmi príjemné ak sa rozhodnete nepoužiť externú klávesnicu. To však možno vyriešiť samolepiacimi plstenými nožičkami, ktoré nájdete v každom hobby-markete, či predajni nábytku. Chladenie je tiché a výkonné, celý koncept veľmi pripomína jedny z prvých stojanov, ktoré na náš trh dodávala firma Hama.

Sweex DS-023

Sweex DS-023 Výbava: 4xUSB hub, čítačka pamäťových kariet, SATA HDD

Hodnotenie: 5/5 *****

Dostupnosť: Alza.sk, 46,45 €

Ak chcete na pracovnom stole povýšiť notebook na počítač, DS203 z dielní Sweex je vhodnou voľbou pre notebooky, ktoré nemajú port pre dockovanie. Cez USB káblik je možné prístupniť nielen štvoricu USB portov pre pripojenie klávesnice, myši, tlačiarne a ďalších periférií, ale aj zabudovanú čítačku pamäťových kariet a SATA disk v 2,5“ formáte, ktorý je možné vložiť do podstavca. Rýchlosť USB pripojenia je limitujúca, jediný káblik však rieši všetko. S týmto modelom je možné dosiahnuť rozumný komfort aj vďaka tomu, že naklápanie pokrýva široký rozsah, vďaka ktorému sa aj webkamera zabudovaná v notebooku dostane do omnoho lepšej pozície. Tento podstavec odporúčame pre tých, ktorí notebookom nahradili stolový počítač, a ich výrobca neponúka systémový dock so všetkým, čo k tomu patrí. Čo však chýba je doplnkové chladenie, ktoré by v horúcich letných mesiacoch spravilo svoju prácu.

Belkin F8N044

Vankúš od Belkinu osloví tých, čo neobsedia za stolom a pracujú na svojom notebooku na kolenách v pohovke, na posteli či kdekoľvek inde v plnom pohodlí. Je vyhotovený z tvrdenej peny a potiahnutý textíliou. Tú však kvôli praniu nemožno sňať, takže do úvahy pripadá iba jej opatrné tepovanie. Kým notebook dosahuje na tejto podložke vyvýšenú, pohodlnejšiu pozíciu, pena oddeľuje kolená od teplej základne notebooku. To sa však môže v horúcom, sparnom lete podpísať na jeho prehrievaní a pravdupovediac, prikryť si telo kusom polystyrénu tiež nie je to pravé orechové. Do vnútornej dutiny je možné zasunúť napájací adaptér či iné príslušenstvo, opäť však hrozí ich prehriatie. Toto riešenie má nápad, myšlienku a atraktívny dizajn ktorý zapasuje do moderného interiéru. Žiaľ, úžitková hodnota je obmedzená a tak ide skôr o okrajový rozmar, ako seriózne riešenie. Nevýhodou je aj to, že penová výplň sa pod ťarchou notebooku vplyvom jeho nožičiek postupne deformuje.

Logitech Notebook Raiser N110

Logitech Notebook Raiser N110 Výbava: 3 úrovne nastavenia, otočný podstavec, káblový organizér

Hodnotenie: 5/5 TIP *****

Dostupnosť: Alza.sk, 19,49 €

Jednoduchý, avšak technicky prepracovaný do každého detailu. Vďaka plochému vyhotoveniu sa vmestí aj do tašky notebooku. Tento podstavec sa stal favoritom nášho testu a aj napriek tomu, že sa nemôže pochváliť ventilátorom, či USB rozbočovačom, svoju úlohu zvláda brilatne. Pevne drží zdvih notebooku so sklonom 20, 30 či 40 stupňov a otočná pätička v jeho zadnej časti umožňuje natáčanie do strán bez toho, aby tým utrpela stabilita pri písaní. Dvojica čelných výklopných dorazov skrotí skosené i oblé notebooky s 15 palcovým, širokouhlým formátom. Tento podstavec ocenia nielen tí, čo hľadajú spôsob ako k notebooku pripojiť externú klávesnicu a myš, ale aj tí, čo chcú vylepšiť komfort pri písaní všetkými desiatimi priamo, bez ďalšieho príslušenstva. Kovové výstuže, pevný uzamykací systém a robustnosť sú jednoducho na nezaplatenie. A ak by ste predsa len šli aj do príslušenstva, hrebeňový organizér skrotí neprehľadnú spleť káblov.

Sweex DS022

Sweex DS022 Výbava: 3 x ventilátor, 5 polôh

Hodnotenie: 3/5 ***

Dostupnosť: Alza.sk, 27,30 €

Hrubá hliníková základňa a výkonná trojica ventilátorov budí dôveru a naznačuje, že s prehrievajúcím notebookom v letných horúčavách problémy nebudú. Napájanie zabezpečuje USB káblik, port je priechodný. Výrobca však šetril na na podstavci a polohovacom zariadení, ktoré vyrobil z plastu. Stojan je nestabilný, pri písaní na klávesnici sa trasie a niekedy stačí iba prejsť okolo stola, aby ste si tento defekt všimli. Keďže ťažisko podstavca je umiestnené príliš vzadu, nezbavili sme sa pocitu, že sa notebook môže prevrhnúť smerom dozadu. Ak vás lákajú podstavce z hliníka s dobrým chladením, odporúčame porozhliadnuť sa po ponuke firiem, ktoré sa venujú výrobe počítačových chladičov. Nielenže sú stabilnejšie, ale aj tichšie a neraz umožňujú regulovať výkon chladenia tak, aby bolo tichšie.

Stôl pre notebook M102

Stôl pre notebook M102 Výbava: žiadna - prírodný materiál

Hodnotenie: 4/5 ****

Dostupnosť: Alza.sk, 22,92 €

Tento podstavec patrí skôr do predajne nábytku, ako do počítačového obchodu. Bambusová škárovka je príjemná na dotyk a pri jej jedinečnej atmosfére možno tomuto produktu odpustiť drobné nepresnosti, ktoré vznikli pri ručnej výrobe. Poslanie je zrejmé už na prvý pohľad. Kým vy ležíte v polosede v posteli s piatimi vankúšmi pod hlavou, notebook máte pred sebou naservírovaný tak, aby sa na ňom dalo pohodlne písať. Nastaviteľná výška a sklon kĺbov vyhovujú väčšine telesných rámcov používateľov, isté však je, že nejde o riešenie pre každého. Dnes, keď nie je núdza o pohodlné polohovateľné kreslá, v ktorých je možné za stolom takmer ležať, si tento pomocník bude ťažko hľadať svojich priaznivcov. A ak by sa vám zunoval, stačí jeden rez kotúčovou pílou a máte štýlovú dosku na krájanie zeleniny.