Deutsche Telekom zaznamenal v prvom kvartáli nárast zisku

Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom ukončil prvý kvartál tohto roka s nárastom zisku pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) o 1,6 % na 4,9 mld. eur.

12. máj 2010 o 14:19 SITA

FRANKFURT. Spoločnosť zároveň dosiahla v sledovanom období tržby na úrovni 15,8 mld. eur. Tieto výsledky sú zhruba v súlade s očakávaniami analytikov. Operátor Deutsche Telekom potvrdil, že za celý rok 2010 chce dosiahnuť EBITDA na úrovni 20 mld. eur a vytvoriť voľný cash flow v objeme približne 6,2 mld. eur. V Spojených štátoch amerických jadrový zisk operátora v prvom štvrťroku poklesol o 5 % a tržby o 7,8 %.

Súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group je aj Slovak Telekom a.s (ST). Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.