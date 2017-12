Novú nádej medicíny môže priniesť zmena buniek kože na nervové

Nórskym vedcom sa podaril experiment, ktorý môže zásadne zmeniť medicínu – premeniť bunky kože na nervové bunky. Odborníci z University of Oslo dokázali, že dospelé bunky ľudského tela sú oveľa flexibilnejšie, ako sa predpokladalo.

Článok, ktorý bol publikovaný v najnovšom vydaní odborného časopisu Nature Biotechnology, popisuje spôsob, akým sa tímu pod vedením Phillipa Collasa novátorský experiment podaril. Biotechnológovia našli spôsob, ako pomocou chemických látok, ktoré sa v tele nachádzajú, „preprogramovať“ kožné bunky tak, aby sa zmenili na nervové. Tento objav by mohol výrazne prispieť k liečbe takých závažných ochorení ako cukrovka, infarkty alebo Parkinsonova choroba bez toho, aby bolo nutné experimentovať so zárodočnými bunkami. Experimentovanie so zárodočnými bunkami totiž vo svete vyvolalo silnú vlnu protestov predovšetkým z radov cirkvi.

Nórski vedci izolovali bunky kože a pestovali ich v extrakte získanom z nervových buniek. Po určitom čase sa pôvodne kožné bunky začali podobať nervovým, pričom začali dokonca aktivovať gény, ktoré aktivujú len nervové bunky.

Napriek tomu, že ešte nie je definitívne zrejmé, či „preprogramované“ kožné bunky plne nahradia nervové, vedci sú presvedčení, že sa začína nová éra v liečbe závažných ochorení bez toho, aby boli porušené zabehané etické princípy. Vedci tiež predpokladajú, že podobne ako bunky kože môžu byť zmenené aj akékoľvek iné telové bunky, napríklad vlasov a pod.

