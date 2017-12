Vesmír novými okuliarmi HST

8. máj 2002 o 22:30

Foto archív

Nové okuliare, ktoré Hubbleovmu vesmírnemu teleskopu (HST) v marci tohto roku nasadila posádka raketoplánu Columbia, priniesli astronómom úžasné nové obrázky vesmíru. Snímky vzdialených vesmírnych končín získané pomocou vynovenej kamery Advanced Camera for Surveys (ACS) podľa astronóma Hollanda Forda z Johns Hopkins University v USA otvorila skutočne nové okno do vesmíru. „Sú to najlepšie obrázky kozmu, aké kedy ľudstvo videlo,“ povedal pre BBC Ford.

Snímky hmloviny v súhvezdí Jednorožca (Cone Nebula), ktorá sa nachádza 2500 svetelných rokov od Zeme (23-miliónkrát ďalej ako Mesiac), ukázali, že ACS funguje bezchybne a prináša jasný a ostrý obraz. Okrem tejto hmloviny NASA pre verejnosť uvoľnila nádherné snímky galaxie Tadpole (Žubrienka; UGC 10214) vzdialenej 420 miliónov svetelných rokov, ktorá sa nachádza v súhvezdí Draka. Tento vzdialený vesmírny objekt je výsledkom zrážky typickej špirálovej galaxie s menšou galaxiou, výsledkom čoho je jej nepravidelný tvar so „stuhami“ tvorenými hviezdami a medzihviezdnym prachom dlhým 280-tisíc svetelných rokov.

Ako tiež pre BBC poznamenal jeden z vedeckých šéfov tímu HST, David Leckrone, nové snímky ukazujú, že vesmír je búrlivý a nepokojný. Čo však pri nich astronómov prekvapilo najviac, je nečakane veľké množstvo galaxií za Teadpole.

Tieto galaxie sú takmer na samom okraji známeho (podľa teórie Big Bangu) vesmíru. Ďalším nemenej spektakulárnym objektom je zrážka dvoch špirálových galaxií The Mice (Myš; NGC 4676, na snímke HST) vzdialenej 300 miliónov svetelných rokov v súhvezdí Vlasy Bereniky. Podľa astronómov je možné, že aj náš hviezdny domov čaká podobný katastrofický osud a Mliečna cesta sa možno zrazí so známou galaxiou v Andromede. Tím HST sľubuje uverejniť ďalšie obrázky z novej ACS už na budúci mesiac. (5D)