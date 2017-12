Nové vesmírne stroje nepotrebujú pilotov

Nasledovník starnúcich amerických raketoplánov bude pravdepodobne štartovať ako lietadlo a dokonca sa uvažuje, že lety na obežnú dráhu okolo Zeme sa zaobídu bez pilotov.

8. máj 2002 o 22:30

Foto archív

Opätovne použiteľné vesmírne lietadlo, vybavené záchranným modulom pre posádku a systémom pre automatické pristávanie, by bolo oveľa bezpečnejšie ako raketoplán, vyhlásili predstavitelia amerického Národného úradu pre vesmír a letectvo (NASA) pri prezentácii 15 konceptov budúceho stroja. Tiež prisľúbili, že jeho prevádzka by bola oveľa lacnejšia.

Nový „vesmírny taxík“ má začať premávať v roku 2012, teda v čase, keď raketoplány majú začať dosluhovať.

„Je o niečo menší, takže asi nebude taký pôsobivý, hlučný a energetický, ako keď štartuje raketoplán,“ povedal o novom dopravnom prostriedku Dennis Smith, manažér programu Space Launch Initiative v hodnote 4,8 miliardy dolárov. „Má však niekoľko celkom pôvabných rysov,“ dodal.

Napríklad štartovacie rakety sa po oddelení od lietadla môžu vrátiť a pristáť na mieste štartu a nie ako v prípade raketoplánov, keď podporné rakety spadnú do mora na padákoch a musia ich loviť lode.

Jedným z hlavných cieľov NASA je znížiť cenu vynášania nákladu na obežnú dráhu zo súčasných 22 000 dolárov na kilogram v prípade raketoplánov, na maximálne 2200 dolárov na kilogram. Tiež chce znížiť riziko smrteľných katastrof zo súčasnej miery 1:500 na 1:10 000.

Raketoplánom pritom chýba systém na záchranu posádky v prípade nehody počas štartu a prekonanie tohto stavu je kľúčové pre želané zníženie miery rizika, povedal Smith. Nasledovníci raketoplánov, keďže budú bez pilotov, by mohli slúžiť aj ako únikové moduly pre posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Počas uplynulého roku NASA zredukovala počet konceptov z tisícok na 15 prezentovaných, ktoré pochádzajú od troch priemyslových tímov: Boeing z kalifornského Seal Beach, Lockheed Martin z Denveru a „koalície“ Orbital Sciences z virgínskeho Dullesu a spoločnosti Northrop Grumman z kalifornského El Segundo. Na budúci rok chce NASA vybrať dvoch finalistov, pričom vývoj nového vesmírneho stroja by sa mal naplno začať v roku 2006. Prvý let by chceli uskutočniť v roku 2012, v prípade odkladov NASA plánuje ponechať raketoplány v prevádzke do roku 2020.

„Na Mesiac sme sa dostali za deväť rokov, raketoplán sme vyvinuli za osem rokov. Teraz máme desať rokov a všetko závisí od oddanosti, ktorú sa podarí pre nový systém získať,“ vyhlásil Smith. (tasr)