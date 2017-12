„Stratosférickí kozmonauti“ v balóne

8. máj 2002 o 22:30

Kozmické oblečenie pre dobrodruhov balóne. FOTO – ARCHÍV

Dvaja britskí dobrodruhovia, Colin Prescott a Andy Elson, sa chystajú v júli tohto roku pomocou balóna naplneného héliom vyletieť do stratosféry, kde už vládnu takmer kozmické podmienky. Prescott a Elson sa chystajú dostať do výšky 40 kilometrov, kde teplota a tlak sú podobné ako na Marse. Na to, aby v balóne QineticQ 1 v takomto nehostinnom prostredí prežili, „kozmonauti“ potrebujú špeciálny skafander, podobný tým, akými sú vystrojení skutoční kozmonauti na obežnej dráhe.

Na výrobe takýchto stratosférických skafandrov sa bude podieľať ruský výrobca vesmírnych skafandrov Zvezda, ktorý vyrába výstroj pre ruských kozmonautov už od roku 1950. Ich výstroj má aj súčasná posádka medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.

Balón QinetiQ 1 je takmer 400-krát väčší ako typický teplovzdušný balón a je vysoký ako newyorský mrakodrap Empire State Building a celá cesta „takmer do kozmu“ by mala trvať zhruba 12 hodín. Od výšky 19 200 metrov je atmosférický tlak taký nízky, že bez skafandra by v tele doslova zovrela krv. (BBC)