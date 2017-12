Buď zbohom, teória všetkého?

Fyzici poznajú štyri základné sily, ktoré ovládajú prírodu. Mnohí by ich chceli spojiť do jednej, čím by vznikla bájna teória všetkého, ktorú propaguje napríklad Stephen Hawking. Sú na správnej ceste?

13. máj 2010

BRATISLAVA. Ako funguje svet okolo nás na základnej úrovni? Potrebujeme na toto pochopenie toľko fyzikálnych zákonov alebo by stačil jediný? To je jedna z veľmi diskutovaných otázok, ktorú si kladie teoretická fyzika. Kládol si ju aj Marcelo Gleiser, ktorý dnes pracuje ako filozof, fyzik a astronóm v Dartmouth College New Hampshire (USA). „Pred pätnástimi rokmi som ako fyzik tvrdo pracoval na teórii prírody, ktorá by spojila veľmi veľké s veľmi malým. Bol na to dobrý dôvod: aj Einstein vedel, že naše chápanie reality je nevyhnutne nekomplexné a preto strávil posledných 20 rokov svojho života hľadaním jednotnej teórie poľa. Mala opísať dve hlavné sily, ktoré vidíme okolo seba – príťažlivosť a elektromagnetizmus – ako prejav sily jedinej,“ napísal Gleiser pre New Scientist. Dnes však Gleiser považuje hľadanie teórie všetkého za chybu. Aj preto, že nevieme, koľko základných síl v prírode vlastne je. „Život, dokonca aj keď neberieme do úvahy inteligenciu, je vo svojich neuveriteľne komplexných formách zrejme veľmi vzácny a je produktom asymetrií, nedokonalostí a náhod,“ píše. „Koniec koncov, aj keby sme sa vzdali myšlienky na finálnu teóriu, neurobí to fyziku ani vedu menej vzrušujúcimi. Príroda má stále veľa tajomstiev, ktoré nás zamestnajú na dlhý čas.