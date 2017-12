Bábätká rozpoznajú zlo

Niektorí vedci tvrdia, že morálka je vrodená. Dokazovať to má americký výskum.

13. máj 2010 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Morálka môže byť vrodená. Americkí vedci z Yale University tvrdia, že už batoľatá dokážu rozpoznať zlé od dobrého. Potvrdzovať to majú experimenty, ktoré robili s deťmi starými pol až jeden rok. Tieto výsledky odporujú rozšírenej predstave, že ľudia sa rodia „morálne nepoznačení“, teda, že etické pravidlá sa naučia až v konkrétnej spoločnosti.

Tím psychológov pod vedením Paula Blooma sledoval reakcie detí, ktorým púšťali krátke filmy. Na jednom sa červený kruh pokúšal vyštverať na kopec, žltý štvorec mu v tomto úsilí pomáhal, zelený trojuholník naopak bránil. Deťom film pustili najmenej šesťkrát. Následne si mali vybrať medzi štvorcom a trojuholníkom. Až v osemdesiatich percentách prípadov si zvolili „dobrý“ štvorec. „Veľa času strávime robením si starostí nad učením rozdielu medzi dobrým a zlým chlapíkom, no možno to je čosi, s čím už deti prichádzajú na svet,“ komentovala výskum pre The Times jeho spoluautorka Kiley Hamlinová.

Niektorí vedci však upozorňujú, že výsledky nie sú jednoznačné. Deti môžu napríklad dávať prednosť stúpajúcim veciam pred objektmi, ktoré klesajú. To, že ich rozhodnutie súvisí s morálkou, je vraj neodôvodnený záver. Rovnako tak nevieme, či sa bábätká neučia morálnym hodnotám ešte predtým, ako majú šesť mesiacov.