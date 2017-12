Profesionálne vyhľadávanie súborov

Jednoduché vyhľadávanie zabudované vo Windows dobre poslúži vtedy, ak si pamätáte názov súboru alebo aspoň presnú frázu, ktorú obsahuje jeden konkrétny hľadaný text. Nehodí sa však už na prehľadávanie väčšieho množstva dokumentov alebo pri hĺbkovom pátran

í po informáciách, ktoré sa môžu nachádzať vo viacerých súboroch. Tu môže dobre poslúžiť vyhľadávací program Examine32.

Prehľadáva textové dokumenty vo formátoch RTF, Microsoft Word (DOC), HTML a starší Microsoft Write, pričom si poradí aj so zip-archívmi. Softvér podporuje boolovské operátory (AND, OR, NOT), vďaka čomu umožňuje nielen vyhľadávanie konkrétnych slov a fráz, ale aj zložitejšie zadávanie požiadaviek (napríklad vyhľadanie dokumentov, kde sa nachádzajú slová Slovensko a internet, ale nespomína sa v nich Dzurinda ani Slovenské telekomunikácie).

Základné parametre vyhľadávania sa veľmi jednoducho nastavujú priamo v dialógovom okne pri zadávaní hľadaného reťazca a používateľ tak nemusí ovládať konkrétne boolovské operátory. Pri vyhľadávaní viacerých slov je napríklad možné v špeciálnej kolonke definovať, ako blízko seba sa musia nachádzať, aby boli zaradené do výsledkov (ekvivalent operátora NEAR).

Vo výsledkoch vyhľadávania Examine32 zobrazuje nielen názvy súborov, ktoré vyhovujú zadanej požiadavke, ale aj všetky odseky daných dokumentov, ktoré obsahujú hľadané slová (podobne ako napríklad pri vyhľadávaní cez Google). V prípade HTML súborov to síce nie je veľmi praktické, pretože sa tu zobrazuje priamo HTML kód, nie jeho interpretácia, pri prehľadávaní textových súborov to však robí prácu s programom ešte efektívnejšou.

Nevýhodou softvéru je relatívne nízka rýchlosť vyhľadávania: Examine32 si totiž nevytvára index kľúčových slov, ale prehľadáva celý disk či adresár vždy nanovo. Na druhej strane to však zabezpečuje aktuálnosť výsledkov a nízke nároky programu na miesto na pevnom disku.

