Wiggles – tunelujte aj vy!

10. máj 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Povestná nemecká precíznosť a cit pre detail poznačili aj svet počítačových hier. Popri „vypiplanej“ grafike populárnych Settlers alebo komplexnosti série Battle Isle sa novým dôkazom stala strategická hra Wiggles. Tentoraz však nebudete veliť veľkej armáde alebo budovať prosperujúce kráľovstvo, ale budete kontrolovať rod sarkastických a „pohodových“ trpaslíkov.

Tých si totiž zvolil boh Odin, aby v podzemí našli jeho zabehnutého psa Fenrisa. Po vyjednaní podmienok sa tak so svojimi zverencami púšťate do kopania tunelov, vývoja nových technológií a starostlivosti o populáciu. Aby vám však bolo už od začiatku jasné, že trpaslíci nepoznajú slovo stres, hra sa rozbieha a prakticky až do konca pokračuje v nezvykle slimačom tempe.

Váš národ pomaličky rozširuje svoje podzemné cesty, s pomocou základných surovín – kameňa a muchotrávok (s novými znalosťami samozrejme prídu aj ďalšie) – vyvíja nové budovy, stroje a pripravuje si potravu alebo sa púšťa do boja s podzemnou háveďou. Každý trpaslík má navyše svoj individuálny pracovný plán, v ktorom upravujete jeho úlohy a aj samotný čas strávený prácou. Veľký dôraz musíte klásť na správne volený voľný čas, pretože len v ňom trpaslíci oddychujú, kŕmia sa a trávia čas s opačným pohlavím, čo, prirodzene, vedie k rozširovaniu populácie. Počas pracovného času získavajú trpaslíci skúsenosti podľa činnosti, ktorej sa venujú. Trpaslík často využívaný na boj tak bude ovládať zbraň lepšie, ako jeho kolega – kopáč tunelov. Grafický kabát hry perfektne dopĺňa jej imidž. Autori brali všetko s poriadnou rezervou, a tak postavy aj prostredie pôsobia veľmi milo a pokojne. Neraz vám rôzne trpasličie vynálezy alebo situačné gagy vďaka skvelému zobrazeniu vyčaria úsmev na tvári. Všetko je, samozrejme, v 3D s roztomilými animáciami a komixovými textúrami, navyše s jednoduchým ovládaním.

Zvuková a hudobná kulisa nijako nezaostávajú za svetovou špičkou, hra u nás vychádza aj s celkom podareným českým dabingom. Nebyť až príliš rozvláčneho tempa, mohla Wiggles tvoriť výbornú alternatívu k množstvu stále rovnakých real-timových stratégií. Takto si ju, žiaľ, užijú len trpezliví hráči, ktorí sú ochotní tolerovať hluché miesta a nechcú sa baviť vo vysokom tempe .