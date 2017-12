PRVÁ POMOC (3): Ako nájsť v počítači stratené súbory

Každý asi bude súhlasiť, že v súboroch na počítači je najlepšie mať vytvorenú prehľadnú a logickú štruktúru priečinkov. V praxi sa to však darí len málokedy. Našťastie, pre nájdenie strateného súboru netreba manuálne skúmať vo všetkých priečinkoch, stačí

8. máj 2002 o 22:30 PETER VALACH

použiť funkciu Hľadať (Find) v menu Štart. V nej si zvoľte Súbory alebo priečinky (Files or folders). Objaví sa okno, v ktorom je najzaujímavejšie políčko Nazvaný (Named), do ktorého treba zadať názov hľadaného súboru alebo jeho časť. Do políčka Kde hľadať (Look in) sa zadáva priečinok, v ktorom sa hľadanie začne. Ak viete, že daný súbor sa určite nachádzal niekde v priečinku C:\Moje dokumenty, nastavte ten; ak nemáte vôbec predstavu, zadajte C:\ (prípadne, ak máte viac diskov, nastavte Tento počítač – My Computer). V každom prípade nechajte zaškrtnutú voľbu Vrátane podpriečinkov (Include subfolders), aby počítač pri hľadaní prešiel aj všetky podadresáre. Potom už len kliknite na tlačidlo Hľadať (Find Now) a súbory obsahujúce v názve zadaný reťazec sa potom zobrazia na spodnej časti okna.

Ako vymažem súbor, ktorý už nepotrebujem?

Jednoducho – stačí na tento súbor kliknúť pravým tlačidlom a z menu, ktoré sa objaví, vybrať Vymazať (Delete). Objaví sa okno žiadajúce potvrdenie vyhodenia do koša, kde zvolíte Áno. Určite by ste si mali každé vymazanie dôkladne premyslieť, niekedy sa totiž môže stať, že súbor, ktorý považujete za nepotrebný, vám bude o týždeň chýbať. Ak nepotrebujete naliehavo uvoľniť miesto na disku alebo nemáte inú vážnu príčinu, radšej takéto súbory iba presúvajte do špeciálneho priečinku, ktorý na tento účel vytvoríte (napríklad „Nepotrebné“).

Čo ak zistím, že vymazaný súbor predsa len potrebujem?

Štandardne Windows vymazané súbory z disku neodstránia, ale ich presunú do „koša na smeti“. Tento kôš môžete tiež otvoriť v Prieskumníkovi (Explorer) alebo priamo z plochy. Ak sa tam váš súbor nachádza, stačí naň kliknúť pravým tlačidlom a z menu vybrať Obnoviť (Restore). Súbor sa objaví na svojom pôvodnom mieste. Ak súbor už nenájdete ani v koši, väčšinou ho už nemožno obnoviť. V niektorých prípadoch je to možné s pomocou špeciálnych nástrojov, ktoré však nie sú štandardnou súčasťou Windows a pre prácu s nimi treba mať už väčšie znalosti. Preto ešte raz opakujeme – každé vymazávanie si dobre rozmyslite.

O týždeň: Ako chrániť dôležité súbory