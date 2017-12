Veveričky útočia

Stanford Research Institute sa stal už druhýkrát obeťou samovražednej veveričky, ktorá prenikla do elektrocentrály a ochutnávaním izolácie spôsobila niekoľkodňový výpadok elektriny. Padlo preto rozhodnutie vybudovať záložný generátor izolovaný od rozvodov

8. máj 2002 o 22:34 JOZEF VYSKOČ

Stanford Research Institute, kde pracujú aj významní špecialisti na riziká spojené s používaním počítačov, sa stal už druhýkrát obeťou samovražednej veveričky, ktorá prenikla do elektrocentrály a ochutnávaním izolácie spôsobila niekoľkodňový výpadok dodávky elektrickej energie pre celý inštitút. Padlo preto rozhodnutie vybudovať vlastný zdroj - záložný generátor, ktorý by bol izolovaný od normálnych rozvodov miestnej elektrárenskej spoločnosti. Existencia dvoch od seba izolovaných zdrojov mala garantovať, že systém ako celok nemá žiaden „single point of failure" (jediný bod, v ktorom by ho bolo možné znefunkčniť). Neplatnosť tohto tvrdenia však demonštrovala ďalšia veverička, ktorej sa podarilo vlastným telom spôsobiť skrat medzi blízko umiestnenými kontaktami týchto „izolovaných" systémov a vyvolať 9-hodinovú poruchu v dodávke elektrickej energie pre celý inštitút.