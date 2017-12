Začali odpočítavať čas do štartu raketoplánu Atlantis

Atlantis vyštartuje na svoju poslednú misiu v piatok 14. mája dvadsať minút po ôsmej večer nášho času.

12. máj 2010 o 9:50 SITA

BRATISLAVA. Predstavitelia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) začali odpočítavať čas do spustenia poslednej misie raketoplánu Atlantis, ktorého štart je naplánovaný na piatok 14. mája o 14:20 Východného letného času EDT (20:20 SELČ) z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.

Meteorológovia odhadujú pravdepodobnosť dobrého počasia na 70 percent.

Hlavnou úlohou Atlantisu je dopraviť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) zásoby, z ktorých väčšina sa bude

nachádzať v ruskom module Rassvet. Ten bude následne natrvalo pripevnený k ISS. Šesťčlenná posádka raketoplánu na čele s Kennethom Hamom absolvuje počas 12-dňovej misie celkovo tri výstupy do otvoreného vesmíru.

Do ukončenia programu amerických raketoplánov zostávajú ešte tri misie. Ako prvý poletí k ISS Atlantis (14. mája), potom Discovery (16. septembra) a nakoniec v novembri Endeavour. Raketoplány by sa mali potom umiestniť v múzeách, pričom Discovery budú môcť vidieť návštevníci Smithsonian National Air and Space Museum vo Washingtone.

Atlantis však po návrate na Zem nepoputuje do múzea, ale bude v pohotovosti na prípadnú záchrannú misiu posledného letu raketoplánu Endeavour. Pôvodne mal ako posledný letieť do vesmíru raketoplán Discovery, avšak z dôvodu výmeny magnetu na detektore antihmoty s názvom Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) bude

posledným letom novembrová misia raketoplánu Endeavour.