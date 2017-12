ADSL a FW: Nové technológie na internetové pripojenie

Na Slovensku sa tento rok objavia dve nové technológie, ktoré rozšíria možnosti prístupu na internet a znížia ceny vysokorýchlostného pripojenia. Slovenské telekomunikácie od septembra ponúknu ADSL, ktoré umožní pevné pripojenie s pomocou bežnej telefónne

8. máj 2002 o 22:31

j linky. Spoločnosti SWAN a Telenor Telecom zasa budujú siete FWA, ktoré by mali umožniť lacnejší prístup malým a stredným firmám vo väčších mestách.

ADSL: superinternet do domácnosti

S technológiou ADSL sa spájajú veľké očakávania slovenských internetových používateľov – umožňuje totiž „premeniť“ bežnú telefónnu linku na linku s veľmi rýchlym pevným pripojením na internet.

Komerčnú prevádzku by mali Slovenské telekomunikácie začať v septembri, od júna bude prebiehať trojmesačná „komerčná pilotná prevádzka“, keď si budú môcť ADSL objednať len obyvatelia šiestich bratislavských ulíc. Proti takémuto spôsobu spustenia už minulý týždeň protestovala Asociácia internetových providerov a Asociácia telekomunikačných operátorov, podľa ktorých ide v skutočnosti o komerčnú prevádzku a telekomunikácie si tak nesplnili povinnosť informovať najmenej mesiac vopred o cenách služieb.

Ceny za ADSL Telekomunikácie napriek tomu zverejnia až v júni, predpokladá sa však, že technológia prinesie výrazné zlacnenie a zlepšenie kvality spojenia ľuďom, ktorí dnes využívajú ISDN alebo dial-up pripojenie a ich mesačné telefónne účty predstavujú rádovo tisícky korún.

FWA: bezdrôtová pevná linka

Technológia FWA umožňuje pripojenie na internet rýchlosťou od 128 kb/s až do 2 megabitov za sekundu (resp. násobkov tejto rýchlosti), čo ju kapacitou stavia na úroveň klasickej firemnej pevnej linky. Dáta sa však neprenášajú po zemi, ale rádiovým signálom, vďaka čomu nie je nutné pokladať nové káble. FWA sa preto oplatí najmä vo veľkých mestách, kde je pokladanie nových pevných spojení komplikované a nákladné.

Na Slovensku ponúkajú v súčasnosti FWA spoločnosti SWAN a Telenor Telecom. V Bratislave začali prvé siete FWA fungovať na jeseň minulého roka, až v týchto dňoch sa však pridávajú aj ďalšie slovenské mestá. SWAN okrem Bratislavy pokrýva ešte Banskú Bystricu, Žilinu a od konca apríla aj Košice. Uzol v Košiciach spustil prakticky v rovnakom čase aj Telenor Telecom, ktorý má ďalšie uzly v Bratislave a Trnave a do konca júna by mal spustiť FWA vo všetkých krajských mestách.

Obidve firmy ponúkajú možnosti FWA-konektivity najmä internetovým providerom, SWAN okrem toho predáva telekomunikačné riešenia aj koncovým zákazníkom. Telenor Telecom v týchto dňoch rokuje s internetovými providermi o zavedení novej služby – FWA internetu s variabilnou rýchlosťou. Tá by mala veľkému množstvu firiem vďaka zohľadneniu špecifickej asynchrónnej povahy internetovej komunikácie umožniť rýchle pripojenie za cenu viac než o tretinu nižšiu, než je cena pevnej linky od Slovenských telekomunikácií.

Technológia FWA môže byť okrem prístupu na internet využitá aj na vybudovanie virtuálnych privátnych sietí i prenos hlasu. Podľa obchodného riaditeľa Telenor Telecomu Stanislava Stowassera môže byť technológia atraktívna aj ako zálohové riešenie pre veľké podniky, ktoré si nemôžu dovoliť riziko zlyhania komunikácie v prípade nehody a fyzického prerušenia pevnej komunikačnej linky. Nevylúčil preto, že okrem veľkých miest sa bude v budúcnosti FWA nasadzovať napríklad aj v oblastiach priemyselných parkov.

Technológia by teoreticky mohla byť využitá aj na pripojenie domácností, ak by jedno FWA spojenie zdieľalo množstvo používateľov v jednom paneláku. Podľa Stowassera je tu však prekážkou vysoká cena inštalácie kabeláže na prepojenie jednotlivých bytov, pre ktorú by v súčasnosti ešte FWA pre domácnosti nemohlo byť rentabilné.

RICHARD HAVROŠ