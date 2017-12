Telekomunikácie predstavili eSlovensko

Slovenské telekomunikácie minulý týždeň zverejnili podrobnosti o projekte eSlovakia, ktorý má podporiť budovanie informačnej spoločnosti na Slovensku a sprístupniť internet širokým vrstvám obyvateľov. Z projektu sa budú tešiť najmä slovenské školy: Teleko

8. máj 2002 o 22:40

V rámci projektu eSlovakia by mala vzniknúť aj sieť internetových kioskov, ktoré umožnia všetkým občanom prístup k informáciám cez internet a mali by pomôcť aj pri rozvoji cestovného ruchu.

ILUSTRAČNÉ FOTO – PRIMETIME

munikácie budú v nasledujúcich dvoch rokoch dotovať ich pripojenie na internet takmer dvoma miliardami korún a umožnia im tak neobmedzené pripojenie cez ISDN za tisíc korún mesačne.

Otvorená platforma

Projekt eSlovakia, ktorý vytvorili Slovenské telekomunikácie a záštitu nad ním prebral premiér Mikuláš Dzurinda, bude koordinovať Rada pre eSlovensko. Zísť by sa mala už tento mesiac a od júna začne posudzovať prvé projekty. Projekt eSlovakia bude otvorenou platformou - zapojiť sa do nej môžu všetky firmy aj jednotlivci, ktorí chcú prispieť k informatizácii Slovenska.

Projekt bude rozvíjať tri základné oblasti: zabezpečenie prístupu na internet (iAccess), vzdelávanie obyvateľov v možnostiach využitia internetu (iEducation) a zvyšovanie kvality internetových stránok (iContent).

iAccess - prístup pre každého

V oblasti prístupu na internet bude kľúčovým pripájanie škôl na internet. To v súčasnosti zabezpečuje projekt Infovek, na ktorý je však zo štátneho rozpočtu vyčlenených tak málo peňazí, že pri súčasnom tempe by získali žiaci niektorých škôl možnosť pracovať s internetom až o päť-šesť rokov. Podstatnú časť nákladov Infoveku pritom tvoria práve telekomunikačné poplatky, ktoré školy odvádzajú Slovenským telekomunikáciám. Telekomunikácie sa preto rozhodli umožniť zatiaľ nepripojeným školám prístup na internet cez ISDN rýchlosťou 128 kb/s za poplatok 1000 korún mesačne. Poplatok zahŕňa aj pretelefonované impulzy - za tisíc korún teda školy získajú časovo neobmedzený prístup. Ešte tento rok by malo byť takto pripojených 800 škôl, nasledujúce dva roky to bude po 1250 škôl. Do konca roku 2004 by mali mať aspoň základný prístup na internet všetky základné a stredné školy na Slovensku, Slovenské telekomunikácie na ich pripojenie venujú 1,995 miliardy korún.

Okrem pripojenia škôl sa v rámci časti iAccess počíta aj s projektom nákupu počítačov (s internetovým pripojením) na splátky. Obyvatelia, ktorí si nebudú môcť dovoliť ani takúto formu pripojenia, by mali mať získať prístup k informáciám z webu vďaka verejným internetovým kioskom, ktoré vybudujú Telekomunikácie.

Podpora informácií zo samosprávy

V rámci časti iEducation pripravia Telekomunikácie v spolupráci s vysokými školami komplexný program vzdelávania dospelých pre využívanie internetu. Zároveň budú finančne podporené napríklad školenia pre učiteľov (letné školy Infoveku).

V oblasti internetového obsahu (iContent) sa predpokladá napríklad vznik portálu iŠkola a webových stránok, ktoré umožnia občanom získavať informácie potrebné pre každodenný život, prípadne budú podporovať lokálne podnikateľské aktivity. V rámci verejnej správy budú v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska podporovaní zamestnanci úradov, ktorí zabezpečujú sprístupňovanie informácií cez internet - túto časť projektu zastreší portál www.mesto.sk

RICHARD HAVROŠ

www.vlada.gov.sk/eslovakia