iPod Touch: Riddim Ribbon: BEP - v rytme Black Eyed Peas

11. máj 2010 o 17:20 Ján Kordoš

Hudobné hry momentálne letia. Necháme bokom klasiky typu karaoke a ponecháme takmer šialené tancovanie výhradne ázijskému publiku. Západný svet si obľúbil hranie na gitaru (Guitar Hero), ktoré bolo neskôr rozšírené i o bubnovanie a spev (Rock Band). Lenže nie každého láka hranie na plastovej gitare, pre srdce bijúce elektronickou hudbou tu bol DJ Hero. To všetko pre „veľké platformy“ ako party hry v obývačke.

Pokusy o prenesenie úspešných hudobných hier do prenosných zariadení sme tu mali taktiež a nedopadli práve najslávnejšie, respektíve nebolo najvhodnejšie použiť rovnaký princíp pre obe platformy. Napriek dotykovému displeju iPodu Touch, kde sa stláčanie ikoniek pokojne ujalo – a funguje napríklad v sérii Tap Tap Revenge – sa projekt Riddim Ribbon vybral trochu inou cestou: hudobnú hru budeme ovládať nakláňaním celého prístroja. Na jednu zaujímavý prístup je čoskoro vystriedaný menším rozčarovaním. Skutočne je toto prístup, ktorý sa k hudobnej hre hodí?

Zmyslom tohto žánru je totiž aspoň v malej miere priblížiť hráčom zážitok z hudby, ktorý sa práve v Riddim Ribbon scvrkáva na vysušené torzo hrateľnosti a zábavy. Princíp využívaný prevažne v logických hrách núti hráča držať guľôčku na správnej ploche, respektíve dráhe, ktorá je farebne zvýraznená. Ak teda má pieseň správne znieť, musíte nakláňať iPod tak, aby išla po zelenej čiare. V prípade, že sa vám to nedarí, neznie ani skladba tak, ako by mala. Hoci je popis pomerne zaujímavý a na najľahšej obtiažnosti i zvládnuteľný tak, aby ste dokázali vychutnať vybranú skladbu. Pri zmene pohybu zistíte, že systém nakláňania nie je práve najpresnejší a nedokážete meniť smerovanie guľočky tak, ako je to naznačené a strácate dôležité body.

Samotný štýl ovládania je už na hudobnú hru mierne podivný, keďže priamo nijako nesúvisí so skladbami a keby vám miesto nepresnosti ubúdali životy a nekomolila sa skladba, bolo by to zábavnejšie a hrateľnejšie. Jediné svetlé výnimky sa vyskytnú pri zopár odladených skokoch, ale inak hre chýba spojenie toho, čo vykonávate s tým, čo sa vlastne deje na obrazovke, respektíve čo počúvate.

Aby to nebolo málo, Riddim Ribbon obsahuje len tri skladby. Už štýlom ovládania je zrejmé, že sa sústredí skôr na populárnu hudbu, v tomto prípade skupinu The Black Eyed Peas. Diskotékové skladby Meet me Halfway, I Gotta Feeling a Boom Boom Pow sú jediným, čo v hre nájdete. Jedinou výhodou sú remixy jednotlivých skladieb – v priebehu pesničky sa cesty rozdelia a vy si vyberiete, či pôjdete na jednu alebo druhú stranu, čím si volíte remix vybranej skladby. Nič to však nemení na tom, že je samotná hrateľnosť na nízkej úrovni, pričom na vyšších obtiažnostiach nestačíte (presne) nakláňať prístrojom, držať sa na dráhe, do toho skákať a vlastne následne i vnímať samotnú skladbu.

Zatiaľ to vyzerá na príliš prísne hodnotenie a hru absolútne nezábavnú. To nie je pravdou, Riddim Ribbon: BEP má svoje svetlé chvíle, avšak tie nastanú raz za čas a na extrémne krátky čas. Znovuhrateľnosť je vďaka trom skladbám (na AppleStore si môžete kúpiť ďalšie remixy) príliš malá a cena nie je príliš príjemná. Za každú skladbu euro, je trochu viac, než by bolo slušné si pýtať, hlavne ak spomínané Tap Tam Revenge dostanete zadarmo a platíte si len za ďalšie bonusové skladby. Riddim Ribbon je tak projektom, ktorý je určený výhradne priaznivcom Black Eyed Peas. Zahrať sa to dá, avšak mnohokrát opakovať danú skladbu nebudete, predstavte si, že jednu – hoc i obľúbenú – pieseň počúvate hodinu v kuse. To si radšej zapnite rádio.

HODNOTENIE: 4 / 10