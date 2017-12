Zopár noviniek o Call of Duty: Black Ops

11. máj 2010 o 11:10 Ján Kordoš

Už teraz sa však podľa prvých odrobiniek vie, že dej sa bude odohrávať na Kube, vo Vietname a zavítame aj do zasneženého Ruska. Príbeh sa bude týkať dvoch postáv, za ktoré budeme hrať. Medzinárodný konflikt ako ho už dobre poznáme - napríklad z Modern Warfare, že áno - sa teda znovu rozvienie do gigantických rozmerov, keďže zavítame do obrovských výšok v prieskumnom lietadle SR-71 Blackbird.

Niektoré neoficiálne ohlasy hovoria o tom, že sa chopíme priamo i kniplu a budeme ho pilotovať (podobne i helikoptéry), iné zas vravia, že sa budeme môcť len pozerať a ovládať postavu samotnú, všetko uvidíme z vlastného pohľadu a budeme udeľovať pokyny ostatným vojakom. Do rúk by sme si okrem klasických strelných zbraní mali vziať i kušu (alebo Rambo v Call of Duty?) a zabavíme sa v kooperatívnom multiplayeri až pre štyroch hráčov: dve hrateľné postavy, pričom každú bude sprevádzať jeden sidekick, ktorého bude možné ovládať druhým hráčom.

Dôležitá však bude samotná kvalita hry a hrateľnosť. Tešíte sa na nový diel Call of Duty alebo si myslíte, že po kvalitatívnej stránke začne séria upadať?

Zdroj: Kotaku