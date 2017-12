Top 50 herných značiek podľa Guiness World Record

11. máj 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Čo chýba v rebríčku vám a čo by ste z neho vyhodili?

TOP 50 herných značiek podľa GWR:



1. Halo

2. Call of Duty

3. The Legend of Zelda

4. Guitar Hero

5. Metal Gear

6. Super Mario Bros.

7. World of Warcraft

8. Gears of War

9. Super Smash Bros.

10. Grand Theft Auto

11. Pokémon

12. Resident Evil

13. Fallout

14. Half-Life

15. Sonic the Hedgehog

16. Counter-Strike

17. Runescape

18. FIFA

19. Kingdom Hearts

20. Final Fantasy

21. Pac-Man

22. Madden NFL

23. The Sims

24. Tomb Raider

25. WWE Smackdown Vs. RAW

26. Rock Band

27. LittleBigPlanet

28. Saints Row

29. The Elder Scrolls

30. God of War

31. GoldenEye 007

32. Bioshock

33. KillZone

34. Skate

35. Left 4 Dead

36. Need for Speed

37. Chrono Trigger

38. Gran Turismo

39. StarCraft

40. Ratchet & Clank

41. Pong

42. Tom Clancy’s...

43. Star Wars: Battlefront

44. Battlefield

45. Diablo

46. Lego Batman

47. Mario Kart

48. Burnout

49. Crash Bandicoot

50. Pro Evolution Soccer

Zdroj: G4TV