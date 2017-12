Mladý Brit dostal pokutu za bombovú hrozbu na Twitteri

Mladého Brita odsúdili dnes za šírenie bombovej hrozby prostredníctvom internetovej sociálnej siete Twitter. Sudcu nepresvedčilo tvrdenie previnilca, podľa ktorého išlo len o neškodný vtip.

11. máj 2010 o 10:27 TASR

LONDÝN.

Okresný súd v meste Doncaster na severe Anglicka uznal 26-ročného Paula Chambersa vinným zo zaslania výhražnej správy prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete. Odsúdený musí zaplatiť súdne trovy a pokutu vo výške 1000 libier (1157 eur).

Chambersa zatkli v januári po tom, ako na Twitteri pohrozil, že ak bude meškať jeho lietadlo, vyhodí do vzduchu letisko Robin Hood v blízkosti Doncasteru. Stalo sa tak v situácii, keď uzavretie zasneženého letiska ohrozovalo jeho cestovné plány.

S odstupom niekoľkých dní správu na Twitteri objavil zamestnanec letiska. To vyhodnotilo hrozbu ako nedôveryhodnú a posunulo prípad polícii.

"Nikdy ma nenapadlo, že by sa zamestnanci letiska Robin Hood mohli pozrieť na Twitter a že by to mohli brať vážne, pretože išlo o neškodné zveličovanie," komentoval svoj čin Chambers, ktorý zvažuje odvolanie proti rozsudku.

Zdroj: Associated Press