Príroda? Správy nie sú dobré

Podľa tretej štúdie s názvom Global Biodiversity Outlook, niektoré ekosystémy môžu onedlho dosiahnuť bod, keď sa ich užitočnosť pre ľudstvo výrazne zmenší.

11. máj 2010 o 0:00 SITA

BRATISLAVA. Environmentálne problémy môžu už onedlho ohroziť národné ekonomiky. Uvádza sa to vo veľkej

štúdii pod hlavičkou OSN. Autori a autorky tretieho dokumentu s názvom Global Biodiversity Outlook (GBO-3)

tvrdia, že niektoré ekosystémy môžu onedlho dosiahnuť určitý bod, keď sa ich užitočnosť pre ľudstvo výrazne zmenší. V takomto bode môže začať vysychanie lesov, premnoženie rias vo vodných zdrojoch či masové hynutie koralov.

"Správy nie sú dobré," vyhlásil výkonný sekretár Dohovoru o biologickej diverzite OSN Ahmed Djoglaf. "Tridsaťjeden percentám všetkých známych cicavcov, 30% všetkých známych obojživelníkov, 12% všetkých známych vtákov a 27% koralov produkujúcich koralové útesy (...) hrozí vyhynutie. Ak by svet dosiahol podobné straty v cenách akcií, prišla by rýchla reakcia a nastala by veľká panika," tvrdí riaditeľ Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) Bill Jackson.

OSN verí, že vzťah medzi environmentálnymi problémami a ekonomickými škodami je viac než ilustračný. Projekt The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) má za cieľ kvantifikovať peňažnú hodnotu rôznych služieb, ktoré príroda poskytuje ľudstvu, ako je napríklad čistenie vody a vzduchu, ochrana pobrežia pred búrkami a udržiavanie divokej prírody pre ekoturizmus.

Projekt funguje na princípe, že ak tieto služby zmiznú alebo sa zhoršia, majú ich nahradiť zdroje z finančných prostriedkov celej spoločnosti. TEEB tak už vyčíslil ročné straty na lesoch na dva až päť biliónov amerických dolárov (zhruba 1,6 bilióna eur).

"Ľudstvo si vymyslelo ilúziu, že bez biodiverzity sa nejako zaobíde alebo že je to nepodstatné pre súčasný svet. Pravda je taká, že ju viac ako inokedy potrebujeme na planéte so šiestimi miliardami a smerujúcej k deviatim miliardám ľudí v roku 2050," upozornil výkonný riaditeľ Environmentálneho programu OSN Achim Steiner.

Čím viac utrpia ekosystémy, tým je väčšie riziko, že ľudstvo z nich vyťaží omnoho menší úžitok. Zdroje pitnej vody napríklad zahltia riasy, čo zabije ryby alebo znehodnotí vodu tak, že ju ľudia nebudú môcť piť.

