Múzeum v noci? Nebojte sa

Spoznajte múzeum a galériu aj v noci. 15. mája prebehne na Slovensku Noc múzeí a galérií. Ukáže nám históriu aj súčasnosť. Trochu inak.

10. máj 2010 o 15:35 veda.sme.sk

Noc múzeí a galérií



Do podujatia sa zapojilo 73 múzeí, 9 galérií a 5 iných kultúrnych inštitúcií na 50 miestach Slovenska.

BRATISLAVA. Múzeum nie je iba biela kocka. Nemusí byť mŕtvym miestom, kde odpočívajú v pohybe zamrznuté exponáty či rôzne predmety. Múzeum môže byť aj miesto stretnutia so svetom minulosti a prítomnosti, kde ožíva príroda a história. O to viac, ak sa to deje tajomne a v noci.

Nejako takto zrejme uvažovali organizátori akcie Noc múzeí a galérií, keď sa pred šiestimi rokmi rozhodli zorganizovať prvý ročník tejto akcie. Múzea a galérie síce ponúkajú po celý rok okrem tradičných prehliadok a výstav aj množstvo sprievodných aktivít, no 15.mája, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, si tento sviatok pripomínajú netradičným spôsobom.

Cieľom celoslovenského podujatia pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku je upozornenie na tieto dôležité inštitúcie poznávania. Návštevníci tak dostanú možnosť uvidieť múzeá a galérie aj prostredníctvom množstva rôznorodých aktivít: múzea sa stanú miestami plnými života, ktoré ukážu ľuďom svoje zbierky a históriu nielen odbornou, ale aj zábavnou formou.

Návštevníci nazrú do zákulisia práce v múzeu a zažijú tajomnú atmosféru exponátov v neskorých večerných hodinách.