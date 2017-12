Netbook nabitý za 10 minút

Povráva sa, že Toshiba pracuje na novom netbooku, ktorý dokáže na cestách načerpať energiu, kým na čerpacej stanici dotankujete benzín do auta a hodíte do seba malé občerstvenie. 10 minút času stačí na to, aby bola batéria na 90 percent nabitá.

10. máj 2010 o 12:52 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 18 0 Osloviť má hlavne tých, čo sú v teréne závislí na svojom počítači s internetovým pripojením. Tomu zodpovedá aj hmotnosť pod hranicou jedného kilogramu. Novinka bude mať 13-palcový displej, postavená bude na platforme Intel Core i3/i5/i7, a dáta bude ukladať na polovodičový SSD disk. Aká bude výdrž batérie a ako hlboko bude potrebné do peňaženky siahnuť zatiaľ nie je známe.