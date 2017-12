Ropa do Mexického zálivu naďalej uniká, vyskytli sa problémy

Britská spoločnosť BP narazila v sobotu pri pokusoch dostať pod kontrolu unikajúcu ropu v Mexickom zálive na problémy.

9. máj 2010 o 15:32 SITA

NEW ORLEANS. Veľká oceľová konštrukcia, ktorá mala zabrániť úniku ropy do vôd zálivu, musela byť opäť zdvihnutá. Na jej stenách sa totiž začali tvoriť nebezpečné kryštály hydrátov, ktoré upchali vrch konštrukcie, odkiaľ sa mala ropa odčerpávať do tankera na hladine. Špecialisti teraz hľadajú spôsob, ako problém vyriešiť.

BP sa pokúša na mieste nešťastia na dne mora v hĺbke asi 1 500 metrov umiestniť 100 ton ťažký oceľový zvon. Ďalším krokom má byť následne pripojenie púmp, prostredníctvom ktorých sa bude ropa odčerpávať.

Ropná škvrna pochádzajúca z havárie plošiny spoločnosti BP v Mexickom zálive dorazila k pobrežiu amerického štátu Louisiana. Podľa expertov východnému pobrežiu USA hrozí jedna z najhorších ekologických katastrof za posledné roky.

Ropa ohrozuje aj podzemné zásoby vody v oblasti a mohla by kontaminovať zdroje, ktoré denne zásobujú miestnych obyvateľov. Do boja proti rozširujúcej sa ropnej škvrne federálna vláda nasadia všetky dostupné prostriedky vrátane armády. Do mora z miesta vrtu vyteká denne až 800 tisíc litrov ropy.