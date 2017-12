Surfovanie po internete obľubuje aj prezident Schuster

8. máj 2002 o 11:30 © TASR 2002

Bratislava 8. mája (TASR) - Internet ako zdroj informácií a efektívny prostriedok komunikácie používa "niekedy zo zvedavosti, niekedy zo služobných dôvodov" aj slovenský prezident Rudolf Schuster. Nevyhýba sa ani elektronickému obchodu, hoci priznáva, že v záujme anonymity sa prihlasuje pod menom svojho brata alebo dcéry. "Človek bez toho nemôže byť, surfovať treba," tvrdí Schuster.

Okrem webových stránok iných prezidentov si Schuster obyčajne "klikne" na stránky so zdravotníckou tematikou a ako fanúšik filmovania a filmovacej techniky surfuje po stránkach s takýmto zameraním. Vďaka informáciám z webu sa prezident podľa vlastných slov svojho času vyhol operácii roztrhnutej Achillovej šľachy.

Prezident pripúšťa, že bezprostredná komunikácia prostredníctvom internetu môže byť aj dvojsečnou zbraňou. "Má to aj nevýhodu, že vám vstupujú do svedomia," podotýka Schuster. Podľa vlastných slov číta aj odkazy, ktoré občania posielajú do jeho úradného mailu: "Niektoré sú veľmi nepríjemné, až urážajúce. Ale z tých, ktoré sú pravdivé, kritické a objektívne, sa dá aj poučiť."

Prezident Schuster sa minulý týždeň ako prvý občan SR stal nositeľom prvého certifikátu, ktorý ho oprávňuje používať elektronický podpis. Hoci je priaznivcom internetu a elektronickej formy komunikácie, chce si nechať tento spôsob signovania dokumentov najskôr preveriť praxou a časom a až potom ho začne používať.