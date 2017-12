Lenivcov potrestajme spoločne. Nech to nevrátia

Ak nechceme rozkazovať počasiu, chceme rozkazovať parazitom. A šimpanzy sú ako ľudia, len nechcú cestovať v čase. Týždeň vo vede.

9. máj 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Ak náhodou nechceme rozkazovať počasiu, chceme rozkazovať spoločenským parazitom. Alebo zisťujeme, že šimpanzy sú skoro ako ľudia, len nechcú cestovať v čase. Týždeň vo vede.

Rozkazovať vetru aj dažďu. To už chcel v minulosti kdekto, no väčšinou takéto predstavy končili v hlavách fantastov či rôznych teoretikov. Dnes to už fantázia nie je, pred veľkými vojenskými prehliadkami sa starostovia miest pokúšajú rozháňať oblaky, iní zase skúšajú „osievať mraky“.

Ani jedna z takýchto technológií na riadenie počasia nie je ekologická. Riešením by mohol byť laser. Vraj dokáže nielen vyvolať blesky, ale raz by mohol spustiť dážď. Už len dúfať, aby podobný výskum nefinancovala armáda.

Ako na parazitov? To je otázka, ktorá trápi nielen politikov, ale aj antropológov. Tí namiesto špekulovania nad výškou sociálnych dávok zisťujú, aké sú predpoklady, postupy a ideálne riešenia situácií, keď časť ľudí ťaží z práce ostatných. Tento stav je totiž pre ľudskú spoločnosť prirodzený, rôznia sa len riešenia problému. Podľa vedcov treba potrestať vinníkov v skupine. Nikomu tak nehrozí, že sa stane „tou spravodlivou sviňou“.

Len nedávno sme sa dozvedeli, že šimpanzy smútia za mŕtvymi. Napokon, ľuďom sa tieto vyššie primáty podobajú oveľa viac, než sme donedávna pripúšťali. Používajú nástroje, sú schopné naučiť sa základy rečí a vedci teraz tvrdia, že bonobo dokonca krútia hlavou, keď sa im čosi nepáči. Napríklad, ak sa ich deti hrajú s potravou. Pri preferenciách v niektorých krajinách je najvyšší čas zaoberať sa otázkou, či im nepriznať aj volebné právo.

Cestovanie v čase je príjemná predstava. Najmä ak sa netrápite otázkami ako: „A čo ak zabijem vlastného starého otca?“ Obľúbenú rekvizitu autorov vedeckej fantastiky teraz vytiahol známy fyzik Stephen Hawking. Vraj, možné – aj keď iba do budúcnosti – je. A raz si postavíme veľké kozmické koráby a na nich si takto relativisticky vyrazíme na koniec Galaxie. Možno tam potom nájdeme tých mimozemšťanov, s ktorými Hawking navrhuje nekomunikovať.