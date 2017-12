Komiksová Masiaňa útočí na počítače

Moskva 7. mája (TASR) Populárna postavička ruského internetového komiksu Masiaňa a ruský prezident Vladimir Putin inšpirovali neznámych tvorcov nového počítačového vírusu, ktorý prostredníctvom elektronickej pošty útočí na osobné počítače v Rusku.

Počítačový vírus sa šíri ako príloha k infikovaným správam. Súbor nesie názov Masyanya.exe a list je sprevádzaný ruskou alebo anglickou verziou textu Hi!!! Here is a new film about Masyanya and V.V. Putin.

V prípade otvorenia súboru v elektronickej pošte Masiaňa preniká do programu Outlook Express a prostredníctvom uložených adries sa šíri ďalej.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) dem