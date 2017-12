Kefka, ktorá sa vám pozrie na zúbky

Ak chcete vedieť, ako to skončí na najbližšej prehliadke u zubára, s novým pomocníkom sa môžete pripraviť na to najhoršie. Kamera so zabudovaným osvetlením nazrie aj tam, kam vaše oči cez zrkadlo nedohliadnu.

7. máj 2010 o 7:36 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 5 0 Kým 1,3-megapixelová kamera sníma vaše zubné kazy, zapálené ďasná a nánosy kameňa, bezdrôtový prijímač odosiela obraz do vášho počítača cez USB port, alebo cez videovýstup priamo na televíznu obrazovku. Túto hračku zaradil do svojej ponuky za 116 dolárov internetový obchod dealextreme.com.