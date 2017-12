Battle.net 2.0 s integrovanou podporou Facebooku

6. máj 2010 o 17:25 Ján Kordoš

Blizzard už dávnejšie avizoval väčšie prepojenie hráčov v podobe sociálnej siete, avšak nebolo povedané, že dôjde až k tomuto kroku. Integrácia Facebooku do Battle.netu by mala priniesť nové funkcie a jednoduchšie spájanie sa s priateľmi. Samozrejme je výhodou, že budete vedieť, čo práve vaši priatelia robia, či hrajú niektorý titul z dielne Blizzardu, avšak miera socializovania by nemala prekročiť istú hranicu. Pri hraní Diabla 3 bude totiž málokoho zaujímať to, čo robia priatelia na svojej farme, do akej skupiny sa práve priradili alebo čo ich momentálne trápi.

