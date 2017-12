Hawking chce cestovať v čase

Známy fyzik Stephen Hawking verí, že cestovanie v čase je možné. Dokázať to môžu budúce kozmické plavidlá. Skákať časom však budú iba dopredu.

7. máj 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Roztočené ciferníky a záblesk. Potom sa rozpadne priestor, rozmery sa natiahnu a utekajú až niekam do nekončiacej sa diaľky. Takto si cestovanie v čase predstavujú tvorcovia filmov či vedeckej fantastiky. Okrem fantastov a pár teoretických fyzikov však väčšinou považujeme cestovanie časom za nemožné. Slávny fyzik Stephen Hawking, tvorca teórie čiernych dier, však podporil podobný nápad.

Po tom, ako nedávno vyhlásil, že existencia mimozemšťanov je pravdepodobná a preto ich netreba dráždiť ich hľadaním, teraz tvrdí, že možné je aj cestovanie časom. Aj keď iba dopredu.

Dôsledok fyziky

Široká verejnosť však zostane sklamaná. Hawking, ktorý trpí vážnou formou sklerózy, je odkázaný na špeciálny vozík a takmer sa nemôže hýbať, totiž nesľubuje zázračný prístroj. Ani netvrdí nič nové, len hovorí o známom dôsledku einsteinovskej fyziky.



Cestovanie časom bolo považované za vedeckú herézu a nehovoril som o ňom. Cestovanie časom bolo považované za vedeckú herézu a nehovoril som o ňom.

Stephen Hawking, teoretický fyzik

Tá hovorí, že ak sa bude niekto pohybovať rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla, bude pre neho čas plynúť pomalšie ako pre toho, kto ostane nehybný. Takýto pozorovateľ zrejme zostarne skôr, ako by u rýchlo letiaceho človeka ubehlo pár rokov. Volá sa to dilatácia času a existenciu tohto fenoménu predbežne potvrdzujú aj experimenty, ktoré prebiehajú v obrovskom európskom urýchľovači v CERN-e.

Kozmické časostroje

Známy fyzik tvrdí, že ľudstvo bude raz schopné vyrobiť lode, ktoré rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla poletia. Umožnili by človeku utiecť zo starého sveta a osídliť rôzne končiny našej galaxie či nebodaj kozmu. Pomohli by dokonca znovuosídliť Zem, ak by po nejakej globálnej katastrofe ľudstvo na Zemi vymrelo.

„Cestovanie časom bolo považované za vedeckú herézu a nehovoril som o ňom, pretože som sa bál označenia ,blázon',“ povedal o svojom nápade britskému denníku Times Hawking. „Teraz však už nie som taký opatrný.“

Fyzik však odmieta návrat do minulosti. Neverí, že by to mohli umožňovať červie diery a myslí si, že takéto cestovanie odporuje základnému zákonu príčiny a následku. „Verím, že veci nerobia samy seba nemožnými,“ povedal pre britský denník.

Nie všetci teoretickí fyzici však s vedcom súhlasia. Niektorí upozorňujú na obyčajný fakt, že nie sme schopní nielen postaviť, ale ani si predstaviť stavbu lodí, ktoré by sa svojou rýchlosťou približovali rýchlosti svetla. Uznávajú však, že z teoretického hľadiska by mohol mať Hawking pravdu. Aj keď jeho vyhlásenie je súčasťou reklamnej kampane na nový dokumentárny seriál Vesmír Stephena Hawkinga.