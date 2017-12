Crysis 2 bude zabijakom série Halo

6. máj 2010 o 17:10 Ján Kordoš

Crysis 2, ako už vieme, nás vezme zo zelenej (a neskôr zamrznutej) džungle do betónovej. Avšak už bez života, mimozemšťania totiž napadli Zem, mnohé veľkomestá a metropoly ľahli popolom, odolávať sa nepodarilo ani New Yorku, kde sa pokračovanie bude odohrávať. Výrazne sa zmení hrateľnosť, zápletka by mala dostať potrebné impulzy k životu a aj samotné prostredie evakuovaného New Yorku spraví svoje. Tešíme sa, dokonca i špeciálny Nanosuit oblek prejde menšími zmenami.

To dôležité však je, že EA sebavedome prehlasuje: Crysis 2 bude tento rok Halo-killer titulom. Niet sa čomu čudovať, ambície má hra obrovské. EA navyše s týmto útokom prišlo v čase, kedy tvorcovia série Halo, vývojársky tím Bungie, podpísal desaťročnú zmluvu o spolupráci s Activisionom a ide tak o priamu konkurenciu. Nie je to však všetko, čo má Electronic Arts v rukáve. Okrem nemeckého tímu Crytek, ktorý sa stará práve o vývoj Crysis 2, spolupracuje s EA viacero popredných tímov ako DICE (séria Battlefield), Epic (Gears of War, Unreal), interný tím v LA (momentálne Medal of Honor) a nedávno vzniknuté zoskupenie Respawn Entertainment zložené z bývalých zamestnancov Infinity Ward (séria Call of Duty).

Takže môžeme začať uzatvárať stávky, kto si tento rok odnesie titul pre najlepšiu akčnú hru. Adeptov je hneď niekoľko – čo teší nás, hráčov. Navyše je Európanom bližšie skôr Crysis a Halo sa teší obrovskej obľube hlavne v USA.

Zdroj: VG247