Trestať? Áno, ale najlepšie kolektívne

Dnes pomôžeš ty nám, zajtra my tebe. To je rozšírený princíp spolupráce ľudí žijúcich v skupinách. Lenže, čo robiť, ak niekto túto spoluprácu zneužíva? Dôležitým prvkom je trest, no klasický pohľad naň by sa mal zmeniť.

6. máj 2010 o 0:00 Michal Ač

Kmeňoví bojovníci sú uznávanými členmi skupiny. Majú právo dozerať a trestať.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – ČTK)

Zločin a trest



Parazitov možno definovať ako ľudí, ktorí majú výhody z členstva v skupine, ako je napríklad získavanie potravy alebo ochrana pred nepriateľmi bez toho, aby sa podieľali na práci alebo obrane. Ukazuje sa však, že napriek tejto na prvý pohľad lákavej možnosti väčšina členov veľkých skupín aj tak spolupracuje. Prečo? Boyd a jeho tím predpokladajú, že spoluprácu udržiavajú tresty, ktoré obmedzujú výhody parazitov.

Existujú domorodé kmene, ktoré potrestajú príživníkov (ktorí sa napríklad vyhýbajú boju) tým, že im nedovolia oženiť sa, mať rodinu – a teda ani šíriť svoje lenivé gény. Hrozba straty sociálnych výhod býva vo všeobecnosti taká silná, že vedie ku zvýšenej spolupráci aj vo veľkej skupine. Čierni pasažieri Je tu jeden problém: náklady spojené s trestaním príživníkov, ktoré nesú jedinci, pre nich môžu byť často vyššie ako výhody vznikajúce zo zlepšenej spolupráce v skupine. Inými slovami, členovia skupiny, ktorí poctivo trestajú nepoctivých, napríklad tak, že ich odmietajú podporiť, môžu sa sami ocitnúť v nepríjemnej situácii až izolácii. Vznikajú tak „čierni pasažieri“ alebo paraziti druhého typu: to sú takí, ktorí radšej nepotrestajú nepoctivosť, aj keď o nej vedia, aby s tým sami nemali problémy. Boyd sa na základe štúdie zverejnenej v Science nazdáva, že najúčinnejšou formou sankcií sú tie, ktoré vyplývajú z koordinovaného rozhodnutia v rámci skupiny. Hlavným prínosom je, že náklady na trest sú v tom prípade rozložené na viacero členov. Takéto tresty sú efektívne aj v spoločnostiach, ktoré nemajú ustanovené formálne pravidlá a metódy sankcií.