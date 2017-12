Deti chcú jesť zábavné ovocie

Podľa novej štúdie deti zjedia viac ovocia, ak je podávané zábavnou a zaujímavou formou.

5. máj 2010 o 16:18 SITA

BRATISLAVA. Deti zjedia viac ovocia, ak je atraktívne naservírované. Nová štúdia publikovaná v magazíne Appetite dokázala, že ak deťom ponúknu rovnaké množstvo rovnakého druhu ovocia rôznymi spôsobmi, zjedia oveľa viac toho, ktoré je podávané zábavne a príťažlivo.

Odborníci pozorovali takmer 100 žiakov v Holandsku a Belgicku vo veku od štyroch do siedmich rokov. Deťom ponúkali jablká, jahody a hrozno bez zrniečok.

Deti najrýchlejšie a najpohotovejšie siahli po ovocí upravenom do tvaru ježka - kúsky ovocia na farebných kokteilových špáradlách zapichnutých do melóna. Rovnaké kúsky ovocia dostali jednoducho na bielom tanieri, no zareagovalo málo detí. Zjedli dvakrát toľko "zábavného ovocia" než toho "obyčajného" na tanieri, hoci boli poučené, že chutí rovnako.

Treba byť inovatívny



"Aj atraktívne balenie, prípadne pridanie hračky môže tento druh jedla urobiť pre deti zaujímavejším," uvádza magazín. Esther Jansen a jej kolegovia však varujú pred tým, aby deti nestratili častým využívaním zábavnej

prezentácie ovocia záujem.

"Pre rodičov či dodávateľov jedla je dôležité, aby boli neustále inovatívni," uviedli. "Je nutné pokúšať sa urobiť jedlo také lákavé, ako je to len možné," povedala Laura Wyness z British Nutrition Foundation. Dodala, že niektoré deti sú veľmi prieberčivé a práve toto je pre rodičov výzva. Ďalšou možnosťou ako ich nakŕmiť vitamínmi v ovocí a zelenine je schovávať ich kúsky do iných druhov jedál, napríklad do omáčok.

Rodičom, ktorí nemajú čas vytvárať z ovocia tváričky a z mrkvy a reďkovky kvety, poradila inú cestu, ako urobiť ovocie a zeleninu zaujímavú - krájať ich na štvorce, prúžky a trojuholníky.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.