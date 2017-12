Rage od id Softu v priebehu budúceho roku

5. máj 2010 o 14:30 Ján Kordoš

Doteraz bol dátum vydania stanovený na neurčito (respektíve when it’s fun and when it’s done), čo Bethesda aspoň čiastočne odčinila a podľa dosiahnutých výsledkov vývoja by sa mala hra objaviť v obchodoch v roku 2011. Konkrétnejší termín k dispozícii nie je. Všetky tri verzie – pre PC, Xbox 360 aj Playstation 3 – by sa mali objaviť súbežne, nedôjde k žiadnemu odkladu kvôli jednej platforme.

Pôvodne vytvorená verzia bežala bez problémov na Xboxe 360 a tým pádom i PC, no pre Playstation 3 bolo nutné vytvoriť efektívnejšie využívaný kód, čo sa napokon podarilo a Rage tak pobeží na všetkých platformách rýchlosťou 60 obrázkov za sekundu. Na postapokalyptický svet id Softu sa nesmierne tešíme. Na hre pracujú už niekoľko rokov, využívajú systém megatextúr, ktorý zaručuje nádherné grafické spracovanie exteriérov i interiérov. Nechajme sa prekvapiť, veď doposiaľ čisto na akciu zameraný vývojársky tím chce do hry zakomponovať príbeh alebo jazdenie vozidlom. Viac pôvodných informácií nájdete v našej staršej novinke.

Zdroj: Shacknews