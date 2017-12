Májové lahôdky z herného sveta

Máj lásky to čas a tento – dúfajme, že čo najmenej upršaný a teplý – mesiac sa dočkáme omnoho väčšieho počtu titulov, pre ktoré sa oplatí otvoriť peňaženku a zapnúť počítač alebo hernú konzolu.

5. máj 2010 o 12:40 Ján Kordoš

Máj lásky to čas a v tento – dúfajme, že čo najmenej upršaný a hlavne teplý – mesiac sa dočkáme omnoho väčšieho počtu titulov, pre ktoré sa oplatí otvoriť peňaženku a zapnúť počítač alebo hernú konzolu. Pred chystanou hernou výstavou E3 2010 sa tak objaví hneď niekoľko projektov, ktoré boli buď dlhšiu dobu odkladané (Alan Wake, Red Dead Redemption, Alpha Protocol) a nadšenie hráčov je tak ešte viac znásobené. Alebo ide o hry, ktoré by mohli príjemne prekvapiť a je úplne jedno, či máme pred sebou pokračovanie alebo úplne nový projekt.

Zdá sa teda, že povestné letné sucho sa tak skoro nedostaví z prozaického dôvodu: stále máme čo hrať a zásoba titulov, ktoré ste si možno odkladali na horšie časy, sa tak počas mája môže ešte nepríjemne rozrásť o ďalších adeptov na zábavné herné zážitky. Pomaly sa však môžeme chystať na menší príliv hier – a následnú búrku s prichádzajúcim jesenným obdobím. Tá je však ešte ďaleko, tak hor sa na dnešnú várku očakávaných hier za mesiac máj.

7. máj

Lost Planet 2

(PC, Xbox 360, Playstation 3)

Zasnežené dobrodružstvo nás pred niekoľkými rokmi príjemne zamrazilo. Snehuliakov sme síce na planéte EDN III nestavali, no na druhú stranu sme si užili neskutočnú zábavu s miestnymi potvorami a bojovali o drahocenné teplo. Pokračovanie sa odohráva v tom istom prostredí, zmenili sa však klimatické podmienky a vplyvom globálneho otepľovania sa chladná planéta začína premieňať. Prijateľnejšie podmienky pre ľudstvo odhalia v roztápajúcom sa snehu končiare hôr a hustú (a hlavne zelenú) džungľu alebo obrovskú metropolu.

video //www.sme.sk/vp/10006/

Žiaľ sa zo zimného spánku prebrali aj naši agresívni kamaráti. Oproti predošlému dobrodružstvu dôjde k zmene boja v jedinom, avšak dosť podstatnom smere – pribudnú strety s veľkými, obrovskými, jednoducho gigantickými potvorami, ktoré neskolíme niekoľko presne mierenými výstrelmi, ale bude nutné okolo nich rozpútať (i niekoľko minút trvajúci) smrtiaci tanec. Už ani raketomet vo vašich rukách nebude zárukou rýchlo vybaveného boja. Medzi ďalšie výrazné prvky patrí kooperácia až štyroch hráčov, ktorí si budú môcť užiť zábavu až vo štvorici.

14. máj

Alan Wake /preview/

(Xbox 360)

Kto herný svet sleduje už nejakú tú jar, má už nejaký ten rôčik medzi svojimi hrami, ktoré jednoducho musí skúsiť, červenou farbou poznačený akčný triler Alan Wake. Fínski vývojári z Remedy pracujú na tomto titule už 5 rokov a ich snahu určite mnohí ocenia. Veď spomeňme na ich predošlé dielko, Max Payne. Nebude však riešiť ani záľubu v názvoch hier zložených z mien hlavných hrdinov, vrhneme sa na stručný popis, hoci ho všetci istotne veľmi dobre poznajú. Postavou, ktorú budú hráči ovládať, je spisovateľ Alan Wake, ktorý si prišiel oddýchnuť a zažehnať tvorivú krízu do odľahlého mestečka Bright Falls. Už nejedna kniha od Stephena Kinga či kultový seriál Twin Peaks (z ktorých Alan Wake čerpá), nám ukázali, že sa nejedná vždy o najlepšie riešenie. Alan po príchode stráca svoju manželku, ktorú sa samozrejme pokúša nájsť.

video //www.sme.sk/vp/14779/

Pri svojom putovaní narazí na mnoho podivných udalostí, tou kľúčovou sa však stávajú podivne posadnutí dedinčania a zároveň i stroje, z ktorých sa v nočných hodinách stávajú aktívni zabijaci. Navyše je Alan konfrontovaný s nepríjemným zistením: musí nájsť román, ktorý vraj napísal, no vôbec si naň nepamätá. Postupne nachádza jeho útržky a čo je najhoršie, kniha ožíva a udalosti v nej sa stávajú skutočnosťou. Netreba pripomínať, že Alan nepísal romantické knihy, strach v nich zohrával primárnu úlohu. Celá hra je rozdelená do jednotlivých epizód (po vydaní budú pribúdať ďalšie), cez deň Alan skôr pátra a skúma okolie, v noci bojuje o holí život. Nutnou výbavou a zbraňou sa mu stáva nielen pištoľ, ale aj baterka, ktorou musí nočné výjavy najprv odhaliť, ochromiť a až následne zneškodní typickým spôsobom. Tešíme sa a bojíme sa. Avšak len na Xbox 360.

Skate 3

(Xbox 360, Playstation 3)

Simulátor skateboardingu od Electronic Arts hravo prekonal konkurenčnú sériu Tony Hawk. Tretí diel ponúkne znovu o čosi presnejšie a prirodzenejšie ovládanie analógovými páčkami gamepadu, no tým skutočne dôležutým, čo rozšíri už i tak dosť rozsiahle možnosti hry, sa stane špeciálna škola skateboardingu, rôzne úpravy prostredia a s tým súvisiaca sociálna zložka, ktorá umožní hráčom združovať sa do skupín a plánovať vlastné výlety na doske. Hra sa tak výrazne rozšíri po komunitnej stránke. A samozrejme: noví jazdci, nové triky, nové mesto.

video //www.sme.sk/vp/14523/

15. máj

Rig’n’Roll

(PC)

Simulátor kamiónov nie je práve herný žáner, ktorý by patril medzi masovo obľúbené. Svoje publikum si však aj vďaka budgetovej produkcii českého tímu SCS Software našiel. Novým ťahačom na cestách sa stáva Rig’n’Roll z produkcie ruského giganta 1C. Okrem tradičného jazdenia po stovkách kilometrov ciest vytvorených podľa skutočnej predlohy či mestami, sa bude v omnoho prepracovanejšej miere zaoberať i manažmentom vlastnej spoločnosti určenej pre prepravu rôznych druhov tovarov. Reálny pocit z jazdy zažijeme s desiatkami rozličných kamiónov, ktoré bude možné postupne vylepšovať. Spojenie simulátoru, príbehu a ekonomickej stratégie znie vždy dobre, v skutočne prepracovanej miere by sme ho mali zažiť až teraz, po dlhých rokoch odkladania vydania titulu.

21. máj

Red Dead Redemption /preview/

(Xbox 360, Playstation 3)

Westernová akcia v otvorenom svete videná z pohľadu tretej osoby od vývojárskeho tímu Rockstar San Diego. Alebo inak aj Grand Theft Auto s koltmi prekliato nízko. Aj tak by sa samozrejme dala jednoducho popísať akčná hra Red Dead Redemption, v ktorom sa hráč vyberie na cestu pomsty. Prostredie rozdelené na tri odlišné časti (typicky americky westernový New Austin, mexicky profilované Nuevo Paraiso alebo vysokohorská a zbohatlícká oblast Porth Elizabeth) bude dostatočným lákadlom pre všetkých virtuálnych kovbojov. Okrem príbehovej linky, v ktorej budeme odkrývať nie práve najružovejšiu minulosť hlavného hrdinu, nás čaká ohromný svet s desiatkami možností ako sa vyblázniť.

video //www.sme.sk/vp/14525/

Postranných misií bude v každom mestečku dostatok, každá voľba sa náležite prejaví v reakcii okolia. Ak teda pomôžete mestečku s problematickými banditami, nebudú vás z neho hnať vidlami, v salóne sa zabavíte, v obchode nakúpite, avšak ak v prérii natrafíte na zvyšky tlupy banditov, s otvorenou náručou. Neprídeme o jazdu na koni, zlepšovanie výbavy svojho hrdinu, rôzne minihry, prácu s dobytkom (tým skutočným i ľudským), prestrelky jeden na jedného, hádzanie lasom, fungujúci ekosystém... jednoducho krásny western, aký tu nebol od dôb Gun. Red Dead Redemption má navyše šancu ho bez väčších problémov prekonať o jednu konskú dĺžku.

Split/Second: Velocity

(PC, Xbox 360, Playstation 3)

Základom arkádových pretekov od Black Rock Studio (Pure) je jednoduchá motivácia hráča, aby držal neustále plyn na podlahe a užíval si adrenalín. Vyhrotená situácia nastane v momente, kedy sa začne meniť prostredie okolo vás, napríklad padať most či pristávať oproti vám lietadlo. Dynamicky meniace sa okolie nenechá za žiadnych okolností hráča jazdiť pohodlne s náskokom na prvej pozícii, neustále sa bude na obrazovke niečo diať. Síce ide o prostejší koncept ale ako sme sa už nie raz presvedčili, práve to by mohlo fungovať, hlavne v multiplayeri. Veď spomeňme si na Trackmaniu či staršie Micro Mashines!

Tropico 3: Absolute Power

(PC)

Datadisk k úspešnej stratégie z prostredia banánovej republiky, v ktorej sme všetci mali možnosť hrať sa na sociálne cítiaceho El Presidente, tyrana odmietajúceho akýkoľvek formu kapitalizmu. Alebo sme vytvorili pre bohatých turistov raj na pláži, zatiaľ čo v útrobách ostrova žili bežní ľudia. Alebo sme stavili na export surovín, podpisovali kontrakty. Možností more, zábava ohromná. Prídavok nám poskytne 10 nových máp s ostrovmi, 6 nových budov, možnosť demonštrovať svoju moc (napríklad postavením obrovskej zlatej sochy na námestí), novú skupinu vašich verných priaznivcov, ktorí sa za vás budú biť a odmietajú voľby, pretože jasným a jediným víťazom ste len vy... ešte viac zábavy.

28. máj

Clash of the Titans

(Playstation 3, Xbox 360)

Mytologická akčná adventúra vznikajúca na základe filmu? Dajme tomu šancu, hra nevyzerá až tak zle a navyše sa jej venujú vývojári, ktorí majú s týmto žánrom bohaté skúsenosti a neraz príjemne prekvapili (Folklore, Genji). Na strastiplnej ceste nás v súboji titanov čaká viac než stovka nepriateľov, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať pomocou osemdesiatich upravovateľných zbraní. Určite poteší zničiteľné prostredie (uvidíme v akej miere), kooperatívny režim pre dvoch hráčov, vyše stovka misií v Quest móde a dlhá, podľa vývojárov až 15 hodín trvajúca kampaň. God of War 3 síce prekonané s veľkou pravdepodobnosťou nebude, no zábavu by Clash of the Titans poskytnúť mohlo.

Alpha Protocol /preview/

(PC, Xbox 360, Playstation 3)

Špionážny triler od Obsidian Entertainment. A aj by stačilo, nie? Okrem Fallout: New Vegas bývalí zamestnanci Black Isle Studios pripravujú svoj prvý, vlastný projekt, do ktorého vkladajú obrovské nádeje. Predstavte si kombináciu 3xJB (Jason Bourne, Jack Bauer, James Bond – Jim Beam sem nepatrí) a máte základné črty hry. Zradený nováčik v službách tajnej agentúry je lovenou zverou, jeho jedinou záchranou je nutnosť odhalenia veľkej konšpirácie. Veľký dôraz je kladený na rozhodovanie pri rozhovoroch, ktoré budeme môcť viesť viacerými cestami s rozličnými výsledkami, takže vypočúvanie sa bude niesť napríklad práve v štýle vyššie spomínaného 3xJB.

video //www.sme.sk/vp/9916/

Podobným štýlom nám vývojári dávajú širokú škálu možností pri akčných voľbách, kedy bude môcť okolo nás všetko búchať a nepriatelia padajú mŕtvi k zemi alebo všetko vyriešime potichu a s dôvtipom. Podľa nechcene uniknutých informácií je obrovská miera v rozhodovaní neskutočne obrovská a prísť by sme nemali ani o čierny humor (spomínate si na lebku z Planescape: Tornment?). Alpha Protocol je tento mesiac možno nenápadný projekt, no má o to väčšiu šancu uchmatnúť si najvyššie hodnotenie.

Blur

(PC, Xbox 360, Playstation 3)

Je paradoxné, že v jeden mesiac dostaneme hneď dve tak nesmierne podobné hry a inokedy pripomína žáner arkádových pretekov vyprahnutú púšť, na ďalších zástupcov čakáme dlhé mesiace. Blur ako priamy konkurent Split/Second vyzerá o čosi viac... rozmazanejšie. K dispozícii dostaneme skutočné vozidlá, zajazdíme si v reálnych lokáciách, zábavu zažijeme s využívaním špeciálny power-upov. Všetkému bude dominovať obrovská rýchlosť, nesmie chýbať multiplayer a všetko nám to pekne bude búchať a trieskať okolo nás vďaka sympatickému deštrukčnému modelu.

video //www.sme.sk/vp/9919/

Prince of Persia: The Forgotten Sands /preview/

(všetky platformy) Posledný Princ z Perzie (nazvaný... ehm... Prince of Persia) sa síce páčil hlavne herným redaktorom a zopár hráčom, ktorí radi prijmú jednoduchšiu hru na úkor umeleckého stvárnenia, no celkovo to s predajnosťou nebolo nič moc. UbiSoft sa preto rozhodol, že sa pekne vráti k začiatkom, čiže druhej trilógii, ktorá slávila obrovský úspech. The Forgotten Sands sa vykašle na novátorský prístup a ponúkne presne to, čo fanúšikovia od Princa jednoducho očakávajú: skákanie, súboje a trochu tej mágie s časom.

To všetko dostanú vo vrchovatej miere, takže Princ bude zdolávať obrovské prekážky za spomalenia času či dokonca využívaním mágie živlov (vodu zamrazíte a po vodopáde sa tak dostanete na inak nedostupné miesto...). Súboje sa stanú viac masovejšie, nebudete stáť proti osamoteným nepriateľom, ale sa ich na vás zosype celá hŕba, takže sa musíte riadne oháňať mečom. Aby to malo grády, tu blokovanie nenájdete, treba sa z toho doslova vysekať. Fungovať to zrejme bude, masy bežných hráčov sa taktiež budú radovať, ale nám sa jednoducho predošlý, odlišný diel páčil.

LEGO: Harry Potter 1-4

(všetky platformy)

Dva mainstreamové kulty sa stretli, tvrdo do seba narazili a výsledkom je hŕba rozsypaných lego kociek s jazvou na bočnej stene. Séria Lego hier postupne upadá a utápa sa v opakujúcich konceptoch a princípoch, takže možno práve štyri prvé roky dobrodružstiev kúzelníka Harryho Pottera jej dodajú potrebnú zmenu. Nádej tu stále je, štyri roky poskytujú gigantické množstvo možností a ak sa tvorcovia zbavia infantilného (ne)humoru, bude nás rozbíjanie kociek baviť ako kedysi. Keď už nič iné, vychutnajú si hru mladšie ročníky v kooperatívnom režime. Za vysvedčenie vhodný darček.

V máji nás, ako istotne vidíte, čaká toho riadna hromada a nás len teší, že ide pomerne široké spektrum hier. Síce sa tentoraz nedostalo na adventúry a stratégie (tých vyšlo za posledné týždne požehnane), ale i tak je z čoho vyberať. O mesiac nás už totiž čaká omnoho skromnejšia ponuka, tak naberajte plnými hrsťami.