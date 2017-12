Pri stretnutí s mláďatami zvierat by sa ich ľudia nemali dotýkať

Staré Hory 7. mája (TASR) - Mláďatá zvierat a vtákov, ktoré v prírode pribúdajú najmä v máji a v júni, sú veľmi chúlostivé na vyrušovanie. Pri náhodnom ...

7. máj 2002 o 11:57 © TASR 2002

Staré Hory 7. mája (TASR) - Mláďatá zvierat a vtákov, ktoré v prírode pribúdajú najmä v máji a v júni, sú veľmi chúlostivé na vyrušovanie. Pri náhodnom objavení zdanlivo opusteného mláďaťa by preto návštevníci prírody mali byť veľmi opatrní. Platí to aj o srnčatách či jelenčatách, ktoré ich matky počas dňa na určitý čas "odkladajú" a nechávajú samé, pretože sa potrebujú napásť.

Takéto mláďatá, ako pre TASR uviedol pracovník starohorskej Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV Miroslav Saniga, však nie sú opustené. Matky o svojich potomkoch veľmi dobre vedia a vrátia sa k ním. Človek preto nesmie zasiahnuť do života mláďat a dotýkať sa ich, lebo matky ich potom vo väčšine prípadov opustia. Uškodí im aj vtedy, ak ich v domnienke, že sú opustené, zoberie z prírody s tým, že ich doma vychová a potom do nej vráti.

To isté platí aj o práve vylietaných vtáčencoch, ktoré sú bez rodičov. Dobre ešte nelietajú, ale ich rodičia vedia kde sa ukrývajú a pravidelne ich kŕmia dovtedy, kým nie sú schopné samostatného života. Mnohí ľudia si mylne myslia, že slabo lietajúce vtáčatá sú opustené a berú ich domov. Robia chybu, pretože vychovať mláďatá väčšiny vtákov dokážu iba ich vlastní rodičia, avšak nie človek.

Opatrní by najmä v tomto období mali byť aj motoristi, prechádzajúci autami po cestách vedúcich lesnými komplexmi, alebo okolo lúk a polí. Preto, lebo je tam zvýšená pravdepodobnosť stretu s neskúsenými mláďatami jelenej, srnčej, ale aj inej zveri. Mláďa, ktoré sa po prvý raz v živote stretne zoči-voči s vozidlom a ešte k tomu v noci, môže oslepené svetlom z reflektorov auta skončiť pod jeho kolesami. Preto by mali vodiči na takýchto úsekoch ciest znížiť rýchlosť jazdy, čím predídu stretu so zvieraťom a jeho usmrteniu.

*mb rč