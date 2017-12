Zamestnávateľ smie čítať vaše e-maily

Kontrola pracovných e­mailov je legálna, listov zase môže byť diskutabilná. Na kamery vás musí zamestnávateľ vopred upozorniť.

4. máj 2010 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Pozná váš šéf až príliš veľa informácií z vašej firemnej elektronickej komunikácie? Prerieknutie je podľa programátora Juraja Grečnára najpravdepodobnejšou cestou, ako sa o kontrole pracovnej schránky dozviete.

Ak ste napísali z firemnej schránky e-mail partnerovi a museli ste to ísť hneď vysvetliť nadriadenému, nebuďte prekvapení. Kontrola obsahu správ odosielaných z firemnej e-mailovej schránky je na Slovensku legálna.

Všetko je na dohode



Čo firma môže?

Kontrolovať obsah správ odosielaných z firemnej e­mailovej schránky,

sledovať pracovisko a priestory firmy kamerovým systémom, no zamestnanci na to musia byť zreteľne upozornení.

Dnes už neplatí, že pracovný čas využívame len na prácu. Aj psychológ hovorí, že občasné „vypnutie" je prospešné. „Pokiaľ zamestnanec počas pracovného času dvakrát relaxuje 15 minút napríklad hraním on-line hry, môže to zvýšiť jeho pracovnú výkonnosť a kreativitu," povedal pre denník MF Dnes psychológ Jiří Šimonek.

Keď vás zamestnávateľ jasne zaviaže využívať pracovný e-mail len na prácu, je podľa právničky kontrola namieste. „Ak by aj došlo k otvoreniu súkromného e-mailu, len ťažko by sa takýto krok považoval za porušenie súkromia zamestnanca. Zamestnávateľ mal právo predpokladať, že pôjde o pracovný e-mail," vysvetľuje Zuzana Bukvišová z advokátskej kancelárie Pavel Nechala & Co. Ak zákaz chýba, môže byť využívanie firemnej schránky aj na súkromné účely kompromisom. Podľa Bukvišovej by podmienky mali byť vecou dohody medzi pracovníkom a firmou.

Dokazuje to aj prax. Poštová banka tvrdí, že pracovníci nemajú firemný e-mail používať na súkromné účely, no keďže takéto aktivity nesleduje, nevyvodzuje z nich ani postihy.

Na sledovanie musíte byť jasne upozornení



Pri listových zásielkach je zaužívaná zásada, podľa ktorej sa priamo pracovníkovi odovzdávajú listy, kde je jeho meno nad názvom firmy. Ak je meno pod ním, môže byť list v podateľni otvorený. Podľa Bukvišovej by však súkromné listy zamestnávateľ kontrolovať nemal. „Problematickou je otázka, ktoré zásielky treba považovať za také, ktoré sú určené zamestnancovi ako súkromnej osobe. Ak sa totiž zamestnanec nachádza na pracovisku, súkromné zásielky tam nemajú čo robiť," povedala.

Zamestnávateľ môže zamestnancov sledovať kamerovým systémom aj na pracovisku. Zamestnanec na to musí byť však dopredu upozornený. „Objekt, ktorý je sledovaný kamerami, musí byť aj v tomto duchu zreteľne označený," dodala Bukvišová. Kamerový záznam môže slúžiť aj ako dôkaz o porušení pracovnej disciplíny.

V Česku šéf nemôže čítať obsah firemných e­mailov



Podľa českého Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ narúšať súkromie zamestnanca tým, „že ho podrobuje otvorenému alebo skrytému sledovaniu, odpočúvaniu a záznamu jeho telefonických hovorov, kontrole elektronickej pošty alebo listových zásielok adresovaných zamestnancovi." Podľa českej advokátky Kláry Valentovej smú tamojšie firmy kontrolovať hlavičky e-mailov, no ich obsah už nie.

Náš Zákonník práce s modernými technológiami vrátane telefónov neráta. Na Slovensku nesmú firmy narúšať súkromie zamestnanca tým, „že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený, alebo kontroluje listové zásielky adresované zamestnancovi ako súkromnej osobe."