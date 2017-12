K systému eCall sa pridalo ďalších päť krajín EÚ

Päť ďalších členských štátov potvrdilo zavedenie systému automatického tiesňového volania zabudovaného v automobiloch, tzv. eCall.

Na slávnostnom podujatí dnes v Bruseli podpísali Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Malta a Rumunsko memorandum EÚ o porozumení s cieľom zaviesť systém eCall a pripojili sa k ostatným 15 členským krajinám, medzi nimi aj k Slovensku, ktoré memorandum už podpísali.

Systém v prípade aktivácie, napríklad po vážnej nehode nadviaže spojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112, odošle údaje o presnom mieste nehody a iné podstatné informácie do systému najbližšej záchrannej služby. Predpokladá sa, že pri celoplošnom zavedení by systém eCall mohol zachrániť až 2500 životov ročne a skrátený reakčný čas záchranných služieb by umožnil zmierniť následky vážnych nehôd vo vyše 15 percent prípadov.

Memorandum ešte z európskej dvadsaťsedmičky nepodpísali Francúzsko, Veľká Británia, Bulharsko, Maďarsko, Írsko, Poľsko a Lotyšsko, jeho signatármi sú naopak aj krajiny mimo EÚ: Island, Nórsko a Švajčiarsko.

ECall formálne podporilo už 90 subjektov pôsobiacich v Európe, vrátane mobilných operátorov i výrobcov automobilov. Náklady na zabudovanie systému do jedného nového automobilu sa odhadujú na menej než 100 eur.

Komisia už v minulosti vyzvala, aby sa systém eCall zaviedol dobrovoľne v celej Európe do roku 2009, ku plošnému zavedeniu však smeruje pomaly následkom nedostatočnej podpory niektorých krajín EÚ.

